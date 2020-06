Glamping in de natuur vakantietrend in zomer 2020

In een periode waarin natuur, buitenleven en ruimte meer dan ooit worden gewaardeerd, is glamping in de natuur een veelgevraagde vorm van vakantie vieren. Dat merkt de Franse organisatie Huttopia, met 42 campings en villages in Frankrijk een specialist in natuurcampings. Op het Nederlandse kantoor is de vraag de afgelopen weken snel toegenomen. Alle Franse locaties zijn inmiddels geopend, evenals de nieuwe eerste Nederlandse vestiging, Camping Huttopia de Roos in Overijssel. ‘Wij zien een duidelijke stijging van de boekingen, vooral sinds het reisadvies van de Nederlandse overheid is bijgesteld’, vertelt manager Noord-Europa Samuël Lafforest van Huttopia. Vooral de regio’s Bretagne, Normandië en Bourgogne zijn veelgevraagd, maar ook de Franse Alpen doen het goed. ‘Onze filosofie en de inrichting van camping en villages sluit helemaal aan op de vraag naar vakanties anno 2020. Mensen willen er graag uit en waarderen de ruimte en natuur meer dan ooit. Huttopia heeft het comfort van glamping, maar heeft niets met grootschalige en massale vakantieparken, en dat spreekt mensen aan.’ De filosofie is terug te voeren naar een aantal pijlers, zoals buiten leven, natuur, rust en ruimte; de essentie van kamperen. Dit wordt gecombineerd met het comfort van nu, zo hebben alle tenten en chalets comfortabele bedden en vaak een eigen badkamer. De campings zijn kleinschalig en ruim opgezet met ruimte en privacy. Vrijwel overal is een zwembad met een kinderbadje, maar zonder toeters en bellen.

Quality-time met familie en vrienden

De filosofie van Huttopia vind je ook terug in de activiteiten en faciliteiten. Vakantie is een moment van quality-time met familie en vrienden. Natuurlijk is er een animatieteam en een veelzijdig activiteitenprogramma. Veel activiteiten kun je met elkaar doen, zoals GEO-speurtochten, escape-games, huttenbouwen en ontdekkingstochten met de boswachter. Daarnaast is er vaak natuurlijk water in de buurt met alle opties voor kayakken, roeien, suppen of lekker zwemmen. Op de meeste locaties is ook eigen fietsverhuur met tweewielers in alle soorten en maten. Klik hier voor informatie.