Hartvoordehoreca-tribute vervangt eenmalig Horecava Innovation Award

Op het moment dat Corona ons land op zijn kop zette lanceerde Horecava de actie #hartvoordehoreca. Horecava geeft met de actie creatieve en innovatieve initiatieven, die oplossingen bieden voor de Corona-situatie, een platform door deze onder de aandacht te brengen bij volgers, bezoekers en exposanten. Een kleine honderd initiatieven zijn ingediend, waaronder webinars en trainingen, een tool voor last-minute reserveringen, dineren in een privé kas en hotelkamers als thuiswerkplekken. Als blijk van waardering introduceert Horecava nu eenmalig het #hartvoordehoreca-tribute. Hiermee komt de traditionele Horecava Innovation Award te vervallen. Tijdens de opening van Horecava 2021 op maandag 11 januari is het tribute te bewonderen. De Horecava roept het tribute nu eenmalig in het leven om uitzonderlijke initiatieven tijdens de Corona-periode onder de aandacht te brengen en deze tevens als inspiratie te laten dienen voor alle foodservice professionals. Luuk Scholte over het tribute: ‘In deze moeilijke tijden willen we graag de horeca branche helpen en verbinden. We zien mooie, creatieve en duurzame initiatieven vanuit horeca ondernemers en leveranciers ontstaan. Daarom willen we een verzamelplaats zijn voor deze initiatieven en ze een podium bieden.’

Deelname voor iedereen

Iedereen kan inzenden voor #hartvoordehoreca, zowel exposanten, niet-exposanten, bezoekers en personen die niet eerder op Horecava zijn geweest. #hartvoordehoreca staat voor steun aan de branche. Bekijk hier de reeds ingezonden initiatieven. Nieuwe initiatieven die een platform verdienen kunnen tot uiterlijk 1 november 2020 door middel van een uitgebreide omschrijving, een afbeelding en een link naar een internetpagina, verzonden worden naar horecava@rai.nl.

Procedure

De oorspronkelijke jury van de Horecava Innovation Award beoordeelt de inzendingen op diverse criteria waaronder het innovatieve en inspirerende karakter en of ze een Corona-oplossing bieden. Van alle door de jury beoordeelde inzendingen wordt een selectie onderdeel van het tribute. Vanaf maandag 11 januari is het tribute zichtbaar voor het publiek.

Over Horecava

Horecava is het grootste, innovatieve en inspirerende platform in Nederland voor de wereld van buitenshuis eten, drinken en slapen. De vakbeurs vindt in aangepaste vorm plaats van 11 tot en met 14 januari 2021 in Amsterdam RAI. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn nieuws, producten & diensten en inspiratie te vinden op www.horecava.nl. Horecava is ook te volgen op Instagram, Facebook, LinkedIn en Twitter.

Foto: www.horecava.nl