Adventure Store: nieuwe spil in verhuuractiviteiten en edutainment

Resort Hof van Saksen in Drenthe, onderdeel van Landal GreenParks, heeft een nieuwe buitenactiviteit: de Laser Tag Arena, een spannend buitenspel voor jong en oud. Afstand houden geboden! Tegelijkertijd is de Adventure Store geopend; hier zijn alle verhuur- en activiteitenbalies samengevoegd, waaronder de nieuwe fietsverhuur, die een ‘zelfbedieningsformule’ kreeg. Alle vernieuwingen en aanpassingen zijn volledig in lijn met de protocollen en richtlijnen voor een veilig verblijf. De Laser Tag Arena heeft nog het meest weg van een computerspelletje waarbij je je tegenstander de baas moet zien te blijven. Bij Hof van Saksen hebben ze er een spannend openluchtspel van gemaakt, dat wordt gespeeld op een afgebakend terrein van vijftig bij zeventig meter. Verspreid over het terrein staan ca. veertig houten objecten waarachter deelnemers zich kunnen verbergen. Ook staat er een oude zeecontainer en een exemplaar van de legendarische DAF YA126-truck, waar deelnemers na afloop een stoere groepsfoto kunnen maken. “We hebben dit actieve openluchtspel al in de kerstvakantie uitgetest. Inmiddels hebben we te maken met alle maatregelen van de huidige tijd, maar daar past de Laser Tag Game prima in. Je moet afstand houden om niet geraakt te worden. Na elk spel worden de materialen en de vesten die de deelnemers dragen helemaal ontsmet voor de volgende deelnemers,” aldus Eric Branolte, Manager Edutainment op Hof van Saksen.

Adventure Store

In de nieuwe Adventure Store kunnen gasten inchecken voor de diverse activiteitenacademies, zoals de Modeacademie, de Techniekacademie en de Knutselacademie, maar men kan er ook terecht voor andere activiteiten, bijvoorbeeld: de Adventure Golf, longboards, hengels en diverse toebehoren, gadgets en fiets- en MTB-routes – de 35 km lange MTB Gieten-Gasselte voert vrijwel langs het resort. De fietsverhuur kreeg een nieuwe behuizing in en werkt – ook weer conform de huidige regelgeving – met zelfbediening. Eric Branolte: “Voorheen liepen medewerkers mee en kreeg men de fietssleutels overhandigd, nu kan men zelf een type fiets naar keuze uitzoeken. De sleutel zit er al in en men kan naar de balie om af te rekenen. Na terugkomst worden de fietsen gereinigd en ontsmet en teruggezet voor de volgende gasten.”