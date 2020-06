Kampen opent eerste #hiermoetjezijn Pop up store

6 juli opent Kampen Partners om 9.15 uur in samenwerking met Tourist Info Kampen en Kamper Events een bijzonder tijdelijk Tourist Info punt, inclusief Bucket Bar, dagelijkse excursies en gratis informatie voor toeristen over een coronaproof bezoek aan Kampen.

Tourist Info

Kampen streeft deze zomer niet naar méér bezoekers, maar wil vooral stimuleren dat ze meer geld besteden in de gemeente en dat mensen uit Kampen en andere met veel plezier gezond en veilig hun vrije tijd kunnen besteden. Daarom wordt naast de stadsbrug van Kampen aan de IJsselkade deze zomer een tijdelijke extra Tourist Info locatie geopend om bezoekers gastvrij te ontvangen en arrangementen te boeken. Daarnaast kan iedereen ook terecht bij de Tourist Info in de Stadskazerne, bij Read Shop Bos en online op www.visitkampen.nl.

Bucket Bar

Jimmy Croymans is eigenaar van ’t Ponton en heeft samen met Kamper Events een horeca concept bedacht om mensen naar de #hiermoetjezijn Pop-up Store te lokken. Dat is de Bucket Bar. Bestellingen worden geleverd in emmers. Dus je bestelt niet één flesje frisdrank, maar een emmer vol. Inclusief ijsklontjes natuurlijk. Op die manier kunnen gasten coronaproof worden onthaald en kunnen ze op hun gemak plannen maken voor een dagje Kampen. Vervolgens kunnen ze ter plekke meteen excursies boeken. Bovendien staan fietsen en gidsen ter plekke voor hen klaar.

#hiermoetjezijn

Kampen doet mee aan het nationaal Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL en gebruikt daarom in haar uitingen #hiermoetjezijn. In de woorden van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC): “We willen Nederlanders inspireren om de prachtige onbekende plekken in ons land te ontdekken en om in de toekomst net wat vaker voor ‘hier’ te kiezen. Je hoeft niet naar ‘daar’, want je vindt het allemaal ‘hier’. Hier moet je zijn! Zo worden vaker de minder drukke plekken bezocht en spreiden we de natuurlijke vraag om er op uit te trekken. En kunnen we op een verantwoorde manier allemaal genieten van ons land.”

