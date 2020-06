Lancering de ‘Herkantie’ via het platform VisitOost.nl

Dat klinkt aanlokkelijk. Op ‘herkantie’ gaan. Zijn de plannen voor een buitenlandse vakantie deze zomer overboord gegaan? Geen zorgen. In drie stappen biedt VisitOost via de Herkantie-tool inspiratie voor een nieuwe vakantie; de herkantie! Door het on-Nederlandse karakter van Overijssel kan de provincie voor bijna alle Europese vakantie bestemmingen een alternatief bieden. Met behulp van deze online tool ontvangt de consument persoonlijk advies voor de volgende bestemming.

In deze tijden kunnen we wel wat positiviteit en hoop gebruiken. Zeker wanneer je vakantie is geannuleerd. VisitOost biedt Nederlanders op een luchtige manier een goed alternatief om er toch nog even tussenuit te gaan. De Herkantie-tool laat zien dat Overijssel niet onderdoet voor het buitenland; het biedt een minstens zo verrassend alternatief. Overijssel is Overheerlijk On-Nederlands.

Herkantie-tool

Alice Voorhorst, brandmanager MarketingOost: “Op www.visitoost.nl/herkantie bieden we de bezoeker binnen drie stappen leuke accommodaties, die passen bij hun situatie. Wilde je eigenlijk graag naar Scandinavië met je gezin? Of naar één van de buurlanden met een groep? Of liever alleen een stedentrip maken? Via onze site ontvang je hier inspiratie voor. Je hoeft geen gegevens achter te laten en mocht je de stappen nog een keer doorlopen, dan krijg je misschien wel weer hele andere inspiratie. Doen dus. Je zult verrast worden!”

#Hiermoetjezijn

Je hoeft niet naar ‘daar’, je vindt het allemaal ‘hier’. MarketingOost werkt samen met NBTC en andere partners om Nederlanders te laten zien hoe verrassend mooi het ‘hier’ in Nederland is. “Juist nu willen we Nederlanders wijzen op de onontdekte plekken van Overijssel. Dat kan perfect met deze beweging die enorm goed aansluit bij onze eigen campagne”, aldus Alice Voorhorst. Onder het motto “Hier moet je zijn” inspireert de toeristische sector Nederlanders en ook Duitsers en Belgen voor een veilige vakantie in Nederland. Met de Herkantie-tool speelt MarketingOost perfect in op deze “hier moet je zijn” beweging.