Groenbranche biedt oplossingen voor de anderhalvemeterwerkplek

1,5 meter afstand houden op het werk vraagt om creatieve oplossingen. Naast allerlei plexiglasschermen zijn er ook met natuurlijk groen tal van mogelijkheden om een veilige en gezonde omgeving voor medewerkers en bezoekers te creëren, waarbij wordt voldaan aan de RIVM-richtlijnen. De interieurbeplanters aangesloten bij Branchevereniging VHG hebben daarvoor concepten ontwikkeld die toe te passen zijn in kantoren en horecagelegenheden.

Met interieurbeplanting is op een natuurlijke manier afstand te creëren tussen werkplekken, maar ook in ontvangst- en vergaderruimten en tussen tafels in (bedrijfs)restaurants. Met groene scheidingswanden en plantenbakken zijn bovendien makkelijk looproutes te maken, zodat mensen automatisch voldoende afstand houden.

Voordelen van groen

De toepassing van natuurlijk groen zorgt voor een gezonde (werk)omgeving en een aangename sfeer. Planten verbeteren de luchtkwaliteit en verbeteren de akoestiek in een ruimte. Uit onderzoek blijkt dat planten in de werkomgeving bijdragen aan een hogere productiviteit, hogere werktevredenheid en minder ziekteverzuim. Ook heeft groen een positief effect op het bedrijfsimago. Deze meerwaarden van groen zijn, samen met vele inspirerende voorbeelden, gebundeld in de VHG-handleiding Het Levende Gebouw.

Volgens protocol

De interieurbeplanters van VHG helpen organisaties en bedrijven bij het invullen van de anderhalvemeterwerkplek volgens de geldende protocollen, op een gezonde, sfeervolle manier. Zij adviseren over het meest passende systeem en geschikte beplanting voor de juiste groene oplossing op de juiste plek, voor het optimale effect en langdurig plezier. De groenprofessionals kunnen ook het onderhoud verzorgen. Als leverancier nemen zij de richtlijnen uit de protocollen voor het inrichten van de 1,5 meter-samenleving in acht. Klik hier voor informatie.