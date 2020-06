Landal Kaap West: luxe accommodaties op West-Terschelling

Landal GreenParks gaat uitbreiden op het populaire Waddeneiland Terschelling. Aan de rand van het gezellige havenplaatsje West-Terschelling worden 19 luxe recreatieappartementen en vier permanente woningen gebouwd. De ontwikkelende vastgoed-belegger Segesta Groep uit Alkmaar is inmiddels gestart met de bouwwerkzaamheden.

Landal GreenParks gaat de verhuur van de appartementen verzorgen. Naar verwachting kunnen de eerste gasten over anderhalf jaar worden verwelkomd.

De 19 appartementen van Landal Kaap West variëren in woonoppervlak van 55 tot 110 vierkante meter en beschikken over een grote buitenruimte met een fantastisch uitzicht op zee en de omliggende duinen. De luxe appartementen – meestal met een eigen sauna – beschikken over één, twee of drie slaapkamers én een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage.

De vier twee onder één kapwoningen – hebben een woonoppervlak van ruim 100 vierkante meter en zijn bedoeld voor permanente bewoning. De verkoop van deze woningen is uitbesteed aan de lokale makelaar Jan Doeksen Makelaars. Zowel de architectuur als de afwerking van de appartementen is van hoge kwaliteit. Het duinlandschap wordt rondom het appartementengebouw, de woningen en op het parkeerdek doorgetrokken zodat het geheel opgaat in de omgeving en de parkeergarage uit het zicht is.

Op loopafstand van Landal Kaap West liggen vele gezellige terrasjes, cafés en restaurants met prachtig uitzicht over de haven; de enige natuurlijke baai van Nederland. Fietsend door de bossen ben je vanuit Landal Kaap West zo op het kilometerslange en brede strand of bij een van de vele karakteristieke dorpjes. Het eiland bestaat voor 80% uit natuurgebied; duinen, strand, bos met gevarieerde begroeiing, polderlandschap, kwelders, wad en plekjes waar je nog ‘alleen’ kunt zijn.

“Terschelling is een geweldige bestemming. Op dit mooie Waddeneiland kunnen onze gasten straks genieten van een onvergetelijke vakantie in de natuur. Na eerder aangekondigde groei in Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Gelderland, is dit de vijfde uitbreiding van onze portfolio die we in korte tijd bekendmaken,” aldus Dirk Anbeek, algemeen directeur van Landal GreenParks. “Wij verwachten dat de wens van Nederlanders om dichterbij huis te blijven geen kort termijneffect is. Ook de vraag vanuit België en Duitsland blijft toenemen.” ”Na decennia van planvorming wordt er eindelijk gebouwd op deze unieke locatie aan het Groene Strand op Terschelling. Met de recreatieappartementen richten wij ons op het luxe segment. Hier is enorm veel vraag naar. Als ontwikkelende vastgoedbelegger gaan wij voor kwaliteit en de lange termijn. Wij zijn bijzonder trots dat wij deze recreatieappartementen aan onze eigen vastgoedportefeuille kunnen toevoegen en hebben het volste vertrouwen in de samenwerking met Landal GreenParks,” aldus Jeroen Klinkert, projectontwikkelaar bij de Segesta Groep.

Landal GreenParks heeft al acht andere vakantieparken op de Waddeneilanden: Landal Sluftervallei, Beach Park Texel en Villapark Vogelmient op Texel, Vlieduyn op Vlieland, West-Terschelling en Schuttersbos op Terschelling, Ameland State op Ameland en Vitamaris op Schiermonnikoog.