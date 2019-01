BVO-Groundsmen werken aan The Future of Grass

Woensdag 9 januari kwamen 22 betaald voetbal clubs uit Nederland samen voor het 10-jarig jubileum van de BVO-dag. Georganiseerd door Barenbrug, Vos Capelle, ICL en SGL, om een onderlinge communicatie te ontwikkelen -Dare to share. Bijna 70 Groundsmen en Fieldmanagers verzamelden zich bij het Philips Stadion voor een dag gevuld met inspirerende sprekers, een veldbezoek en goede humeuren. De jubileumeditie van de BVO-dag was de eerste keer dat er ook Groundsmen van voetbalorganisaties met kunstgras aanwezig waren. Er bleek veel interesse bij deze clubs voor de ombouw van kunstgras naar natuurgras. “De Groundsmen zijn net zo belangrijk als de trainer, zij leggen samen de basis voor een geweldig spel. Daarom is het essentieel dat de Groundsmen en trainers goed samenwerken, zowel nu als in de toekomst.” -Ernest Faber

Blik op de toekomst

Ernest Faber trapte een geweldige 10e BVO-dag af met prijzende woorden voor de hardwerkende groundsmen. Na de opening werd kennis gedeeld met een vooruitblik op de toekomst. Piet Arts, kweker bij Barenbrug, vertelde een fascinerend verhaal over moderne kweektechnieken van natuurgras. ICL spreker Andy Owen vertelde hoe biostimulanten en groeiregulatoren schimmels in gras kunnen voorkomen in stadion-omstandigheden met schaduw en groeiverlichting. Mark Wubbe van SGL lichtte de nieuwste ontwikkelingen in groeiverlichting toe, waaronder ledverlichting en volledig geïntegreerde verlichtingssystemen. Kees Haaksman en Ed Hubers van de Firma Agterberg deelden hun verhaal over het moderne onderhoud van het veld van PSV. Al 22 jaar leggen ze een prachtige grasmat neer, door uitdagingen te trotseren en hard te werken.

