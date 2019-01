Polen is de nieuwste vakantiebestemming van Vacansoleil

Europees marktleider Vacansoleil heeft een nieuwe bestemming: Polen. Holiday Camping Resort, een vijfsterrencamping aan de Oostzee, is Vacansoleils eerste camping in het land dat steeds meer Nederlandse toeristen trekt. De camping is nu te boeken voor het komende zomerseizoen. Polen is het 17e Europese land waar Vacansoleil campingvakanties aanbiedt. “Om ons aanbod zo gevarieerd en aantrekkelijk mogelijk te houden, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe campings en bestemmingen”, vertelt commercieel directeur Iwan Ars. “Polen is helemaal upcoming. Het is een waanzinnig mooi land met een rijke culturele traditie, gastvrije mensen én –wat veel mensen nog niet weten- zeer aantrekkelijke zandstranden en zachte zomers. Ook de rij-afstand is prima te doen. Bovendien hebben we met Holiday Camping Resort een echte familiecamping te pakken. We hopen dat we in 2019 heel veel mensen kennis kunnen laten maken met dit fijne land.”

Op strandvakantie in Polen

Holiday Camping Resort ligt in Łazy, een bekende Poolse badplaats in de regio West-Pommeren op circa 900 kilometer van Utrecht. Het is een luxe vakantiedorp met een groot waterpark, glijbanen, speeltuinen, horeca en professionele animatie. Zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. Grote troef is het grote, witte zandstrand met kindvriendelijke voorzieningen aan de Oostzee. Vacansoleil biedt er moderne stacaravans aan voor 6 en 8 personen. Klik hier voor informatie.

foto: Holiday Camping Resort – Polen – Vacansoleil