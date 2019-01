Ontdek smalstad Brouwershaven

Onlangs heeft VVV Zeeland directeur Erik van den Dobbelsteen een nieuwe parelroute gelanceerd. Deze digitale wandelroute is vanaf nu beschikbaar in de VVV Zeeland app. De Parelroute Veerkracht Brouwershaven neemt je mee door de smalstad die ooit een belangrijke handelsstad was. De Parelroute in Brouwershaven is de veertiende interactieve route die beschikbaar is in de VVV Zeeland app.

Parelroute Veerkracht Brouwershaven

Brouwershaven, de stad met vele gezichten. Ooit een handelsstad waar veel goederen op de markt kwamen. Toen Rotterdam over het water niet meer bereikbaar was, werd Brouwershaven een echte havenstad. Daarnaast is het de geboortestad van de beroemde Jacob Cats. Tussen al deze hoogtepunten kent Brouwershaven ook dieptepunten. Maar elke keer kwam ze weer overeind. Zoek en vind de verborgen parel van de veerkracht. Parelroutes zijn interactieve wandelroutes van maximaal 5 kilometer op diverse plekken in Zeeland, versterkt met belevingselementen en storytelling. Met behulp van de Zeeland app ga je op zoek naar verschillende verhalen van een gebied of plaats. De verhalen worden middels video-verhalen verteld. Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen wat je ziet onderweg, verhalen in de app en een puzzelopdracht. Aan de hand van de puzzelopdracht ontdek je het te zoeken woord. De routes zijn zeer geschikt voor kinderen.

Hoe werkt het?

In de Zeeland app zijn de parelroutes beschikbaar in zowel Nederlandse als Duitse taal. De routes kunnen worden gedownload, zodat je ze ook zonder internet of wifi offline kan gebruiken. De route start op een aangewezen locatie. Onderweg kunnen er filmpjes bekeken worden en kan je antwoord geven op verschillende vragen. Met het beantwoorden van deze vragen worden er letters verzameld. Aan het einde van de route vormen deze letters een woord. Met dit woord ga je terug naar de startlocatie en kan je de parel die bij de route hoort ophalen. Elke route heeft een ander thema en een andere kleur parel.

Ontdek Zeeland

Er zijn op dit moment 14 parelroutes digitaal beschikbaar.

Bij de VVV-inspiratiepunten liggen kaartjes (iedere route heeft zijn eigen kaartje) klaar met algemene informatie over de parelroutes. Tevens kan je op dit kaartje het woord invullen.

