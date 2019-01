Mix de Match en Droomparken tekenen samenwerkingsovereenkomst met SBB

Als eerste partij in de recreatiebranche hebben Mix de Match & Droomparken een samenwerkingsovereenkomst getekend met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) over de begeleiding van studenten op de parken van Droomparken. Op Droompark Beekbergen tekenden Kliff van Baak (Droomparken), Sylvia Jansen (Mix de Match) en Jan Willem Mans namens SBB, op dinsdag 15 januari een overeenkomst met een looptijd van 3 jaar. Het gaat om 100 tot 150 studenten per jaar van studierichtingen zoals bijvoorbeeld Leisure & Hospitality, Travel & Hospitality en Facility Management.

Kliff van Baak, operationeel directeur Droomparken: ‘Droomparken volgt trends en ontwikkelingen binnen d op de voet. Door deze samenwerking waarborgen we niet alleen een kwalitatieve begeleiding van het praktijkleren, maar halen we bovendien jonge enthousiaste studenten in huis die ons bedrijf verrijken met de nieuwste inzichten op het gebied van hospitality en activiteiten voor onze gasten. Een win-win situatie!’

‘Niets is zo leuk als de liefde voor ons vak over te brengen op de collega’s van de toekomst’ aldus Sylvia Jansen, stage matcher & trainer/coach van Mix de Match.

Studenten begeleiden en zien groeien in de rol van beginnend beroepsbeoefenaar met professionele ondersteuning van Droomparken en Mix de Match is al vele jaren een succesformule gebleken. Beide partijen gaan er voor om de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de praktijkopdrachten die hiermee samengaan, vorm te geven binnen de stage, passend bij het leerproces van de student en de eisen die er vanuit de opleiding gesteld worden. Sylvia Jansen: ‘De opleidingen waarmee wordt samengewerkt waarderen deze werkwijze en weten ons iedere keer opnieuw te vinden wanneer zij samen met de student op zoek gaan naar een leuke en leerzame stageplek. Door de samenwerking met SBB zullen we dit proces zonder twijfel naar een nog hoger niveau tillen.’

Droomparken en Mix de Match zullen als lerende organisaties blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming met ondersteuning van SBB. Jan Willem Mans, unitmanager VGG (voedsel, groen & gastvrijheid) van SBB: ‘In deze driehoek werken we samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan en om Droomparken & Mix de Match te laten beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben. We zijn heel blij met deze samenwerking en de kwaliteitsimpuls voor het leren in de praktijk.’

Kliff van Baak: ‘Op deze wijze halen wij de toekomst in huis en als het even kan, houden wij de toekomst ook in huis door voormalige stagiaires na hun studie een baan aan te bieden binnen Droomparken.’

Foto: van links naar rechts: Jan Willem Mans (SBB), Kliff van Baak (Droomparken), Sylvia Jansen (Mix de Match). Fotograaf Theo Beumer