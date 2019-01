Nederlandse zonneboot voor op open zee

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis neemt het TU Delft Solar Boat Team de stap om een zonneboot te ontwikkelen voor op zee. Het wordt een trimaran, een boot met drie rompen, die de oceaan volledig op zonne-energie gaat bedwingen. Dinsdagavond 15 januari presenteerde het team het nieuwe ontwerp van de boot. Met deze boot zijn ze van plan komende zomer het wereldkampioenschap voor zonneboten in Monaco te winnen én een wereldrecord te verbreken door als snelste zonneboot ter wereld Het Kanaal over te steken.

Totaal nieuw ontwerp voor op zee

Nog nooit eerder heeft het TU Delft Solar Boat Team een zonneboot gebouwd die de open zal gaan trotseren. Naast het eerste Nederlandse team, zal het ook het eerste studententeam zijn dat deze uitdaging aangaat. Het ontwerp is dan ook compleet anders dan de voorgaande jaren, toen er boten werden gebouwd voor de binnenwateren. De afgelopen vijf maanden zijn de 26 studenten van het TU Delft Solar Boat Team fulltime bezig geweest om het meest optimale ontwerp te creëren. Om de hoge golven en hevige windvlagen op open zee aan te kunnen, zal de boot van dit jaar de vorm van een trimaran krijgen. Dit is een boot met drie rompen, zo kan de boot breed gebouwd worden om de stabiliteit te leveren die nodig is. Met een grotere zonneboot komt er ook een aanzienlijk groter zonnedek. Het zonnedek zal maar liefst 28 vierkante meter groot zijn, wat even groot is als negen tweepersoonsbedden bij elkaar. Met zo’n groot oppervlak is de energie die uit het zonlicht kan worden verkregen maximaal. Dankzij het gebruik van draagvleugels zal de trimaran niet alleen kunnen varen maar ook kunnen vliegen boven de golven op hoge snelheid. Deze draagvleugels tillen de gehele romp uit het water, waardoor de waterweerstand drastisch wordt verlaagd. Hierdoor kan de zonneboot een hoge snelheid behalen op de energie die enkel uit het zonlicht wordt verkregen.



Start productie

Nu het ontwerp van de trimaran is afgerond, gaat het team vol energie van start met de productie. “Na vijf maanden is ons ontwerp af: Alle deelsystemen zijn geperfectioneerd en we hebben elk detail aandachtig afgewogen. De volgende uitdaging is de productie, het daadwerkelijk realiseren van dit ontwerp.”, vertelt de team manager Kristian. In slechts drie maanden wordt de zonneboot volledig geproduceerd en geassembleerd zodat de boot in het voorjaar voor het eerst het water kan trotseren. De opvolgende maanden zal het team de boot gaan testen en perfectioneren, zodat het begin juli klaar is om de strijd aan te gaan tegen boten van wereldklasse tijdens The Offshore Challenge, de wereldkampioenschappen voor zonneboten, in Monaco. Naast het strijden om de wereldtitel, zullen de studenten eind juli ook een wereldrecordpoging doen door als snelste zonneboot ooit Het Kanaal over te steken. Het team hoopt hiermee te laten zien hoe krachtig duurzame energie kan zijn op zee.

TU Delft Solar Boat Team

Het huidige team bestaat uit een groep van 26 studenten van tien verschillende faculteiten van de TU Delft. Sinds de oprichting in 2006 probeert het TU Delft Solar Boat Team de maritieme sector te inspireren om deze te verduurzamen. Tot en met afgelopen jaar deden de studenten door deel te nemen aan races voor zonneboten op binnenwateren. Hiermee hebben ze laten zien wat een studententeam kan bereiken door het innovatieve gebruik van zonne-energie. Dit is het eerste jaar dat ze de offshore uitdaging aan gaan. Zo wil het team laten zien dat er al heel veel mogelijk is met duurzame technieken, ook op de open zee. Verder kunnen er dit jaar niet één, maar drie passagiers in de boot varen. Dit is een grote stap richting de passagiersvaart waarmee het team laat zien dat varen op zonne-energie ook in de praktijk een goede mogelijkheid is. Klik hier voor meer informatie.