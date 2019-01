Rust is meest gastvriendelijke bestemming van Duitsland

Booking.com heeft voor de zevende keer de Guest Review Awards vergeven. Niet alleen accommodaties maakten kans op zo’n award, voor het eerst werden ook overzichten gepresenteerd van de meest gastvriendelijke plaatsen per land. In Duitsland eindigde Rust, de thuishaven van Europa-Park, op de eerste plaats, nog vóór Berlijn, Hamburg en München. Op het boekingsplatform Booking.com worden dagelijks meer dan 1,5 miljoen overnachtingen geboekt. Gasten krijgen na hun verblijf een uitnodiging een review achter te laten. Eens per jaar maakt Booking.com hiervan een overzicht. Accommodaties maken dan kans op een Guest Review Award maar voor het eerst werden ook bestemmingen in het zonnetje gezet. Van alle Duitse bestemmingen kregen relatief de meeste accommodaties in het plaatsje Rust een positieve beoordeling. Rust is een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Het voormalige vissersdorpje telde per 1 augustus 2018 4.444 inwoners. In de gemeente is ook het grootste attractiepark van Duitsland gevestigd. Europa-Park telt zelf vijf themahotels en een Camp Resort. Roland Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park: “Dit is een bijzondere uitslag die het uitstekende aanbod aan overnachtingsmogelijkheden in Rust onderstreept. Samen met de gemeente zijn we dan ook zeer blij met dit resultaat. In het voorjaar opent Europa-Park het zesde themahotel. Hotel Krønasår is gebaseerd op het thema van een natuurkundig museum en zal eind mei de eerste gasten begroeten. We vertrouwen erop dat dit hotel samen met het nieuwe waterpark wat eind van het jaar zal openen, ook in de toekomst zal bijdragen aan dit succes.” Europa-Park is in 2019 geopend van 6 april tot en met 3 november, dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur maar blijft langer open op hoogseizoensdagen. Meer informatie over Europa-Park en de nieuwigheden zijn terug te vinden in de nieuwe brochure welke op te vragen is via europapark.de/aanvraag