Opbouw Caravana 2019 in volle gang!

De opbouw van de Caravana 2019 is in volle gang. En dat is maar goed ook! In 3 dagen wordt het WTC Expo door zowel de organisatie als 400 exposanten omgetoverd tot een waar kampeerwalhalla.

Primeur! Lume traveler

De Lume Traveler is een echte hollander, gemaakt van aluminium mét een groot open dak. Dat ‘genieten van het buitenleven’ bij het ontwerpen een grote rol heeft gespeelt zie je ook terug in de volledig uitgeruste buitenkeuken. De Lume traveler mag dan van Nederlandse makelij zijn, hij is nog niet eerder in Nederland tentoongesteld. Zijn beursdebuut maakt de Lume namelijk op de Caravana 2019! Deze designcaravan – bedacht door Hein van de Laar – is te verkrijgen in drie uitvoeringen. De Lume No.1 is het originele model, afgewerkt met een roestvast stalen werkblad in de buitenkeuken, de genoemde wolvilt bekleding, een teakhouten vloer en lederen achterwand. Kun je zonder de luxe van het open dak, dan is er de Lume Basic. En Shell is er voor degene die hem helemaal naar eigen wens wil aanpassen.

Internationaal karakter

Dat de Caravana een sterk, internationaal karakter heeft, is natuurlijk alom bekend. Er staan namelijk ieder jaar zo’n 200 verschillende campings die samen 16 Europese bestemmingen vertegenwoordigen! Maar ook binnen de andere kampeer segmenten blijkt de Caravana een internationale trekker: Zo neemt het Engelse bedrijf ‘Gocycle’ voor het eerst deel aan de Caravana met een nieuwe e-bike. Je test deze nieuwe elektrische fietsen op het fietsparcours in hal 5.

NKC uitreiking: Kampeerauto van het jaar

Voor het twaalfde jaar op rij houdt de NKC de verkiezing Kampeerauto van het jaar. De Kampeerauto van het jaar 2019 zal wederom een echte publieksprijs worden. Er kon worden gestemd op drie categorieën: bus, integraal en half integraal. Ook is er per categorie een winnaar. De prijsuitreiking vindt plaats op 17 januari om 11:00 op de stand van de NKC in hal 3.

Femke Beekink, beursmanager van de Caravana 2019: ‘’Wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat zoveel exposanten ons weer hebben weten te vinden. Daardoor kunnen we de diversiteit en variëteit blijven waarborgen én kunnen we er weer een mooi kampeerfeest van maken! De Caravana vindt plaats van 17 tot en met 22 januari in het WTC Expo te Leeuwarden en is alle dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.