Camping Samoza viert 100-jarig bestaan

Een eeuw gastvrijheid en familietoerisme op de Veluwe

Op 31 mei 2025 viert Camping Samoza haar 100-jarig jubileum. Daarmee is het Veluwse vakantiepark één van de oudste campings van Nederland. Wat in 1925 begon als een eenvoudige plek waar kampeerders hun tent opsloegen tussen de bomen, is inmiddels uitgegroeid tot een professioneel vakantiebedrijf dat jaarlijks duizenden gasten verwelkomt; van tentkampeerders tot chaletbezitters.

Voor de reisbranche is dit jubileum meer dan alleen een mijlpaal: het laat zien hoe familietoerisme en natuurrecreatie zich in honderd jaar hebben ontwikkeld, én hoe trouw vakantiegedrag van generatie op generatie overgedragen kan worden.

Van tenten tot luxe sanitair: kamperen door de decennia heen

Camping Samoza werd in 1925 opgericht op het toenmalige landgoed Saxenheim. Kampeerders kwamen met de fiets of trein. Koffers en kampeerspullen werden per postdienst bezorgd. Inmiddels is het terrein omgevormd tot een modern vakantiepark met ruime kampeerplaatsen, verhuurchalets, een manege en een subtropisch zwembad en dat zonder de bosrijke charme te verliezen. Henk de Bordes (79) en Jochem Kornalijnslijper (72) zijn beide vaste gasten en bezoeken de camping al vele jaren.

“In 1948 stuurden mijn ouders onze tent per vracht naar de camping,” vertelt Henk “Zes weken later werd hij weer opgehaald. Zo ging dat toen. Jochem komt al sinds 1995 met zijn gezin op Samoza en vult aan; “We hadden water en stroom, maar gas kwam van de olieboer met zijn kar. Die reed met zijn kar langs de kampeerplekken om gasflessen te leveren. Dat was heel anders dan nu, met bungalows en luxe faciliteiten.” Toch blijft de rust en de natuurlijke omgeving van Samoza voor Jochem en zijn vrouw onveranderd. “Dit is voor ons echt een tweede thuis.”

Samoza’s kracht zit in de combinatie van modern comfort met een gevoel van continuïteit en gemeenschap. Gasten komen vaak tientallen jaren terug, en hun kinderen en inmiddels kleinkinderen ook.

Vakantiepark als familie-erfgoed

Samoza speelt al decennialang in op intergenerationeel toerisme, een groeiende trend binnen de branche. Het park biedt ruimte voor verblijfsvormen en activiteiten die meerdere generaties tegelijk aanspreken. Van rustzoekers tot jonge gezinnen.

“Onze kinderen zijn hier opgegroeid,” zegt Jochem. “Samoza is een plek die onlosmakelijk verbonden is met onze familiegeschiedenis.”

Henk: “We begonnen met een tent, gingen naar caravans en hebben uiteindelijk een chalet gebouwd. Maar het gevoel van thuisblijven in het bos is altijd gebleven.”

Met jaarlijks terugkerende gasten, veelal uit eigen land, is Samoza ook een voorbeeld van trouw binnen binnenlands toerisme, een segment waarin herhaalbezoek en langdurige klantrelaties vaak nog worden onderschat in marketing en productontwikkeling.

Blijven bewegen in een veranderende markt

Camping Samoza heeft de recreatiesector de afgelopen eeuw zien veranderen. Van eenvoudige voorzieningen tot all-season verblijven; van eenrichtingscommunicatie tot online boekingsplatforms. Toch is de kern altijd hetzelfde gebleven: gastvrijheid, natuurbeleving en ruimte voor verbinding.

“Het is mooi om te zien hoe de camping zich heeft aangepast aan de tijden,” zegt Jochem. “Maar het blijft altijd hetzelfde in wat het voor ons betekent.”

Jubileum als moment van reflectie én ambitie

Op 31 mei 2025 viert Samoza haar 100-jarig bestaan met een bijeenkomst voor gasten, personeel en betrokkenen. Tegelijk kijkt het bedrijf vooruit: hoe behoud je relevantie in een sector die snel digitaliseert en vergrijst, terwijl nieuwe generaties andere verwachtingen hebben? Met het jubileum onderstreept Samoza het belang van duurzaam gastcontact, familiegericht aanbod en toeristische ondernemingen met een verhaal.

www.samoza.nl/100-jaar

Bronnen: Camping Samoza, Henk de Bordes, Jochem Kornalijnslijper