Podcastserie zet MBO en leisuresector in de spotlight deze zomer

Deze zomer starten Leisuretalk en Gastvrijheid Begint van Binnen een nieuwe zomer special. Met de titel “MBO – Mega Belangrijk Onderwijs! – De podcast” willen zij laten zien hoe belangrijk het MBO is voor de brede leisuresector in Nederland. In deze zomer serie staan professionals centraal die hun loopbaan begonnen op het MBO. Inmiddels werken zij in uiteenlopende en invloedrijke functies binnen de branche (van parkmanager tot artiest en van directeur tot marketingmanager).



Trots op het MBO

De interviews worden gepresenteerd door Kim-Elle van Ernst, zelf oud-MBO-student en bekend van Gastvrijheid Begint van Binnen. Samen met mede-initiatiefnemer Richard Otten van Leisuretalk wil Kim-Elle bijdragen aan meer trots op het MBO. De serie is bedoeld om jongeren te inspireren, maar ook om werkgevers, opleiders en beleidsmakers te laten zien hoe belangrijk MBO’ers zijn. Zij vormen namelijk het fundament van de Nederlandse leisuresector.

“MBO is niet alleen het hart van de sector, het is de toekomst ervan. Wij willen die toekomst een stem geven.” Kim-Elle van Ernst, host van de podcastserie.



Brede samenwerking in de sector

Het project wordt gedragen door een brede groep partners, waaronder onderwijsinstellingen als ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, Landstede en De Rooi Pannen. Brancheorganisatie Hiswa-Recron, vertegenwoordigd door Lucie Schuijt, is eveneens nauw betrokken. Daarnaast steunen mediapartners zoals Recreatief Totaal, Pretwerk.nl, Pleisurworld.nl en RekreaVakkrant het initiatief actief

Inspirerende gasten uit de praktijk

De serie richt zich op verhalen van mensen uit de praktijk, zoals:

Vera van Avoird, Eigenaar van recreatie- en zorgboerderij De Wilgenhart en winnaar van de Young Talent Award, Thijmen de Koeijer, Artiest en ondernemer en Michel Huigevoort, Directeur van vakantiepark Terspegelt

Meer weten of samenwerken? Neem gerust contact op met info@leisuretalk.nl