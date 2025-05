Maastricht favoriete gemeente onder Nederlanders in 2025

Voor het eerst in 14 jaar is een gemeente van buiten de Randstad favoriet bij de Nederlander. Maastricht is dit jaar het meest geliefd van alle 342 gemeenten die ons land telt. In de top 5 staan verder Utrecht, Rotterdam, Texel en ’s-Hertogenbosch. Hoofdstad Amsterdam volgt op plaats zes, terwijl het jarenlang de nummer één positie bekleedde. Dit blijkt uit het Steden & Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Aan het onderzoek deden sinds 2011 136.000 respondenten mee. Het Friese Waadhoeke is het zwakte gemeentemerk van Nederland.



‘Amsterdam stond 14 jaar bovenaan de lijst, maar sfeer, drukte en hoge prijzen doen de hoofdstad de das om. Maastricht blinkt juist uit in zijn sympathieke, zachtmoedige uitstraling. Samen met ’s-Hertogenbosch staat de stad bekend als sympathiekste gemeente van Nederland, terwijl Amsterdam slechts 155e scoort op de waarde sympathie’, verklaart merkadviseur Hendrik Beerda. Andere punten waarop de Limburgse hoofdstad goed scoort zijn winkelen, horecabezoek en de ligging in het Zuid-Limburgse landschap.

Gemeenten met sterkste reputatie* in 2025

Maastricht Utrecht Rotterdam Texel ‘s-Hertogenbosch Amsterdam Terschelling Nijmegen Den Haag Breda

*op basis van het gemiddelde van bekendheid, waardering en binding

Flevolandse gemeenten hebben sterkste reputatie

Met zijn zes gemeenten scoort de provincie Flevoland het hoogst als het gaat om de gemiddelde merkkracht van de gemeenten per provincie. Niet hoofdstad Lelystad, maar Urk is beeldbepalend voor de jongste provincie. Hoewel Almere qua inwonertal verreweg de grootste Flevolandse gemeente is, staat het wat betreft de reputatie op plaats drie.

Gemiddelde reputatiescore* van de gemeenten per provincie

Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht Zeeland Overijssel Gelderland Noord-Brabant Fryslân Limburg Drenthe Groningen

*op basis van het gemiddelde van bekendheid, waardering en binding

Nieuwe gemeentenaam na gemeentelijke herindeling vaak funest voor reputatie

Hendrik Beerda: ‘Flevoland bestaat weliswaar pas sinds 1986, maar de historie van de gemeenten binnen deze provincie gaat natuurlijk al veel langer terug. Het oude eiland Urk heeft zijn sterke reputatie in de eeuwen opgebouwd, toen het eerst nog onderdeel was van de provincie Noord-Holland en daarna van Overijssel. De belangrijkste verklaring van de hoge reputatiescore van de Flevolandse gemeenten is echter het ontbreken van gemeentelijke herindelingen. Bij deze herindelingen nemen bestuurders vaak het besluit om totaal nieuwe gemeentenamen te ontwikkelen. Vanuit reputatieoogpunt onverstandig, want de opgebouwde merkwaarde gaat daarmee verloren.’

Friese Waadhoeke zwakste gemeentemerk

‘Vooral in de drie noordelijke provincies en Limburg hebben veel van dit soort naamswijzigingen plaatsgevonden. Hierdoor scoren deze provincies het zwakst op de gemiddelde gemeentereputatie. De Friese gemeente Waadhoeke is in 2018 ontstaan. Het is dan ook het minst bekend en bemind bij de Nederlandse bevolking. Als de bestuurders destijds hadden gekozen om hoofdplaats Franeker de naambepaler te laten zijn, had de reputatie van de gemeente er nu heel anders voorgestaan.’

Utrechtse Heuvelrug mooi voorbeeld van krachtig, jong gemeentemerk

Dat ook een totaal nieuwe gemeentenaam in relatief korte tijd populair kan worden bij de brede bevolking, laat Utrechtse Heuvelrug zien. Deze Utrechtse gemeente ontstond 19 jaar geleden door het samengaan van Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn. ‘De bestuurders waren zo verstandig om de reputatie van de bestaande streeknaam Utrechtse Heuvelrug te benutten om de nieuwe gemeentenaam een vliegende start te geven. Door deze gouden vondst prijkt de gemeente nu op de 31e plaats van sterkste gemeentemerken en bekleedt de gemeente wat betreft de waardering en binding zelfs een top-10 positie’, aldus merkadviseur Hendrik Beerda.

Onderzoek onder 136.000 volwassen Nederlanders sinds 2011 Het Steden & Streken Merkenonderzoek is met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht ontwikkeld. Het onderzoek monitort de reputatie van alle Nederlandse gemeenten, streken en provincies. Sinds 2011 zijn 136.000 respondenten ondervraagd over de naamsbekendheid, waardering, binding, bezoekintentie, groeiverwachting en reputatie. Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd en heeft dus geen opdrachtgever of andere belanghebbende.