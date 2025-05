Alle ins & outs over het tiny house: download gratis whitepaper

Recreanten opgelet!

De toekomst van vakantieparken zit niet in gigantische bedden, uitgebreide kookeilanden en onbetaalbare luxe, maar juist in toegankelijke én duurzame tiny houses. Tijdens een informatieve Kennistafel van Vakantiehuis van de Toekomst onderdeel van Pleisureworld gaven experts hier hun mening over. Een bloemlezing rondom dit thema is nu gratis te downloaden in een informatief whitepaper.



Volgens Hans van Leeuwen, recreatie-expert en oprichter van Pleisureworld, bestaan er nog veel misvattingen rondom tiny houses. ‘Mensen denken nog steeds dat tiny houses geen vakantiebestemming kunnen zijn. Dat je opgepropt, zonder luxe, op een steelpannetje in een te kleine keuken knakworstjes opwarmt in een ruimte die tegelijkertijd je slaapkamer is. Maar dat is zeker niet zo!’



Instagrammable

Tijdens de Kennistafel deelden experts uit het werkveld diverse inzichten en praktijkervaringen over circulair bouwen, off the grid-concepten, minimalistisch ontwerpen en duurzaam ontwikkelen met respect voor de natuurlijke omgeving. Dat daarin ook plek is voor een ultiem vakantiegevoel, blijkt wel uit de praktijksuccessen. Niet zozeer de woning zelf, maar vooral de locatie en de beleving eromheen maken een vakantiewoning uniek. Het zijn deze authentieke en Instagrammable vakantie-ervaringen die blijven hangen.



Goede investering

Ook voor de parken zelf zijn tiny houses (of, zoals ook wordt benoemd in de whitepaper, Tiny Leisure Lodges) ideaal als vakantieverblijf. De huisjes kunnen eenvoudig worden geplaatst in een ruimtelijke of landelijke omgeving. Tot voorheen onaanraakbare grond blijkt ineens een mogelijke locatie. Laten de traditionele campings van vroeger, de boerencamping en vakantieparken nu toevallig over genoeg ruimte beschikken! De uitkomst voor de consument die op zoek is naar eenvoud én luxe in een natuurlijke omgeving.



Vakantiehuis van de toekomst

Het tiny house is een alternatief voor bijzondere accommodaties in de verblijfsrecreatie en vormt zo een vakantiehuis van de toekomst. Het lift mee op het succes van de Safaritent die het kamperen sexy heeft gemaakt met glamping. Het aantal kleinschalige ‘glamping’-achtige accommodaties blijft internationaal toenemen. Het tiny house claimt een unieke positie, en het lijkt erop dat men aan de vooravond staat van een nieuwe ontwikkeling, die de komende jaren grootschalige vormen aan gaat nemen.



