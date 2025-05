Let op bij aankoop camper of caravan: 80% van de stallingen zit vol

Overweeg je een camper of caravan te kopen? Dan is het slim om eerst te controleren of er nog een stallingsplek in de buurt vrij is. Kampeerwagens zijn namelijk zó populair dat momenteel ruim 80% van de stallingen volgeboekt is – in de meeste gevallen kun je hier niet meer terecht. Dit blijkt uit onderzoek van occasion- en vergelijkingsplatform Gaspedaal.nl. Momenteel betaal je zo’n 440 euro per jaar voor het stallen, al lopen de kosten lokaal sterk uiteen. Zo ben je in Zuid-Holland twee keer zoveel kwijt als in Groningen.

Vol is vol, ga dus eerst op zoek naar een stalling

“Momenteel telt Nederland ruim 627.000 campers en caravans. Wil je er zelf ook een aanschaffen? Bedenk dan wel dat zo’n voertuig een groot deel van het jaar stilstaat. Langdurig parkeren op straat mag niet, waardoor je als eigenaar al snel bent aangewezen op een stalling,” zegt Jasper Verweij, auto-expert bij Gaspedaal.nl.

Stallingsruimte blijkt schaars in Nederland: slechts 19,8% van de stallingen heeft direct plaats voor nieuwe campers of caravans. Bij de overige stallingen heb je vaak minder geluk. 14,5% van de locaties werkt met een wachtlijst, óf heeft sporadisch nog een plekje voor specifieke – vaak kleinere – voertuigen. De resterende 65,6% zit vol.

Bij verreweg de meeste stallingen kun je je camper of caravan buiten de vakanties om dus niet meer onderbrengen. Dit blijkt uit het Gaspedaal.nl onderzoek dat onder andere de beschikbaarheid van ruim 250 stallingen verspreid over het land in kaart bracht.

Zuid-Hollandse stallingen twee keer duurder dan Groningse Heb je een plek weten te bemachtigen bij een stalling? Dan betaal je daar tegenwoordig gemiddeld 440 euro per jaar voor, al zijn er grote verschillen per regio. Zo ben je in Zuid-Holland bijna twee keer zoveel kwijt als in Groningen. Hieronder zie je de provincies gerangschikt van duur naar goedkoop om je camper of caravan te stallen:

Zuid-Holland: gemiddeld € 600,27 per jaar Flevoland: gemiddeld € 488,17 per jaar Noord-Brabant: gemiddeld € 467,85 per jaar Limburg: gemiddeld € 467,26 per jaar Overijssel: gemiddeld € 446,77 per jaar Friesland: gemiddeld € 429,94 per jaar Noord-Holland: gemiddeld € 421,34 per jaar Gelderland: gemiddeld € 415,45 per jaar Zeeland: gemiddeld € 400,05 per jaar Utrecht: gemiddeld € 398,65 per jaar Drenthe: gemiddeld € 335,39 per jaar Groningen: gemiddeld € 300,04 per jaar

De prijsverschillen zijn groot, al is het volgens Verweij belangrijk om te beseffen dat de uiteindelijke stallingskosten niet alleen van de regio afhangen: “Ze worden ook bepaald door het type voertuig, de afmetingen en de keuze voor een open of overdekte plek. Sommige stallingen rekenen per strekkende meter, andere hanteren een vaste prijs per object of per vierkante meter. In dit onderzoek is uitgegaan van de twee populairste modellen in Nederland: de Hobby Excellent Edition 495 UL caravan en de Volkswagen California camper.”

Aantal boetes voor langdurig parkeren neemt toe

Kun je geen stallingsplek vinden? Dan is je camper of caravan op straat laten staan geen oplossing: in Nederland mag dat namelijk maar maximaal drie opeenvolgende dagen op dezelfde plek. Doe je dat toch, dan riskeer je een boete van 120 euro. Het aantal boetes daarvoor is in tien jaar tijd flink gestegen: van 218 in 2015 naar 1.175 in 2024. De meeste bekeuringen werden in die periode uitgedeeld in de volgende gemeenten:

Utrecht (Utrecht): 382 boetes Eindhoven (Noord-Brabant): 203 boetes Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland): 198 boetes Hardinxveld-Giessendam (Zuid-Holland): 160 boetes Kaag en Braassem (Zuid-Holland): 148 boetes Amsterdam (Noord-Holland): 143 boetes Gouda (Zuid-Holland): 110 boetes Velsen (Noord-Holland): 102 boetes Noordwijk (Zuid-Holland): 99 boetes Soest (Utrecht): 93 boetes

“Wil je je kampeerwagen langer op de openbare weg laten staan, bijvoorbeeld voor een reparatie of verhuizing? Dan moet je in actie komen om een boete te voorkomen,” zegt Jasper Verweij, auto-expert bij Gaspedaal.nl. “Je kunt bij de gemeente een ontheffing aanvragen, maar dat kost meestal tussen de 45 en 75 euro.”