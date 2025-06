Drie Amoertijgerwelpen geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen zijn drie Amoertijgerwelpen geboren. De geboorte vond plaats op 12 mei in het buitenverblijf van de tijgers. Het gaat om twee mannetjes en één vrouwtje.

De welpen en hun moeder maken het goed en verblijven momenteel in het binnenverblijf. Naar verwachting laten ze zich over ongeveer vier weken zien in het buitenverblijf. Christian Meurrens, hoofd dierenverzorging bij Safaripark Beekse Bergen: “De moeder pakt de verzorging van de welpen goed op, ondanks dat het haar eerste nestje is.”

“De geboorte van deze welpen is waardevol voor het Europese managementprogramma,” vertelt Meurrens. Het Europese managementprogramma (EEP) is er onder andere op gericht om bedreigde diersoorten binnen dierentuinen genetisch gezond te houden. Dierentuinen werken daarom nauw samen in dit programma. Elke soort heeft een coördinator die bepaalt welke dieren met elkaar mogen paren.

Bedreigde diersoort

De Amoertijger is één van de meest bedreigde katachtigen ter wereld. In de jaren ’40 waren er nog zo’n twintig in het wild, maar door verschillende natuurbeschermingsprojecten is dit aantal gestegen naar ongeveer vijfhonderd tot zeshonderd volwassen dieren. Door verdwijning van leefgebied voor bijvoorbeeld landbouw en andere menselijke ontwikkelingen is hun leefgebied versnipperd. Ook wordt er illegaal op de tijgers gejaagd voor hun vacht, maar ook omdat er in veel Aziatische landen geloofd wordt dat de lichaamsdelen van de tijger als medicijn gebruikt kunnen worden.

Via Stichting Wildlife ondersteunt Safaripark Beekse Bergen ook natuurbehoud in het wild. Zo steunt de stichting de Wildlife Conservation Society (WCS), die in 2008 een succesvol programma is gestart om stroperij in beschermde gebieden te bestrijden. Ook zijn er diverse illegale houtkaproutes gesloten die stropers toegang gaven tot het leefgebied van de Amoertijger.

Opvoeding van tijgerwelpen Tijgerwelpen worden blind geboren en openen pas na zeven tot tien dagen hun ogen. De eerste weken blijven ze dicht bij hun moeder. Vanaf vijf weken beginnen ze met vlees eten, daarnaast blijven ze nog tot zeker drie maanden melk drinken bij de moeder. Tussen vijf en zes maanden leren ze jagen. Welpen blijven vaak tot wel twee jaar bij hun moeder, zodat zij alle vaardigheden onder de knie krijgen die nodig zijn om zelfstandig te overleven.

Beeldmateriaal: Beekse Bergen / Milou Meijer