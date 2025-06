SnowWorld breidt in Duitsland uit met de opening van Abenteuer Alm in Alpenpark Neuss

Alpenpark Neuss, nabij Düsseldorf, groeit verder en viert de feestelijke opening van twee gloednieuwe trekpleisters: de Abenteuer Alm en een volledig gethematiseerde ‘biergarten’. Daarmee wordt het park nog aantrekkelijker voor kinderen, gezinnen en iedereen die graag van het goede leven geniet in de sfeer van de Alpen. De symbolische laatste boom werd gepland door Wim Hubrechtsen (CEO SnowWorld), Reiner Breuer, burgemeester van Neuss en Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat van Rhein-Kreis Neuss.

De Abenteuer Alm is een avontuurlijk buitenspeelpark waar je je gemakkelijk in de Alpen waant. Blikvanger is de indrukwekkende Kraxlberg, een klimberg van 13 meter hoog. Daarnaast werd geïnvesteerd in een 10 meter hoge tapijtglijbaan, springkussens, een speelse waterspeeltuin, het knusse Murmel’s Dorf, aparte zones voor peuters en nog veel meer leuks om te ontdekken.

“Ons doel was om een plek te creëren waar kinderen kunnen klimmen, ravotten en spelenderwijs hun grenzen leren verleggen. En dat allemaal in een alpine sfeer die uitnodigt tot avontuur,” zegt Patryk Lamich, Country Manager van SnowWorld Duitsland.

Speelplezier voor een halve dag

De Abenteuer Alm is ideaal voor een halve dag uit. Er is meer dan genoeg te beleven voor zo’n vier uur speelplezier, maar er zijn al tickets vanaf twee uur – perfect voor een spontane middagactiviteit.

De Abenteuer Alm ging op 1 mei al open in een testfase. Bezoekers en het parkteam konden zo alvast kennismaken met het nieuwe concept. Nu is alles klaar voor een zonnige, actieve zomer.

Eind mei: een nieuwe ‘biergarten’ in alpenstijl

Eind mei opent ook de nieuwe ‘biergarten’ in Alpenpark Neuss. Op een ruim terras met plek voor zo’n 600 gasten komen gezelligheid en modern-Alpijns design samen.

Er is een groot aanbod van vers getapt bier, warme pretzels uit de oven en allerlei hartige lekkernijen. De ‘biergarten’ is dé plek om even bij te komen – of je nu een actieve dag in het park achter de rug hebt, met het gezin op pad bent of gewoon zin hebt in een ontspannen avond met vrienden.

De warme sfeer, houten inrichting en sfeervolle verlichting maken de ‘biergarten’ tot een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud. Zo voegt Alpenpark Neuss opnieuw een fijne plek toe waar genieten centraal staat. De Abenteuer Alm is nu dagelijks geopend. Kijk voor meer info, openingstijden en tickets op alpenpark-neuss.de.