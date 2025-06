Groot Nationaal Camperonderszoek 2025

Op vakantie gaan betekent niet dat vooroordelen en stereotyperingen thuisblijven. Op de camping wemelt het ervan. Dit blijkt uit het Groot Nationaal Camperonderzoek, dat Goboony, grootste camperdeelplatform van Europa, jaarlijks laat uitvoeren. Zo geeft 43% van de respondenten aan, medekampeerders te beoordelen op basis van hun kampeeruitrusting. Daarnaast stelt bijna zeventig procent van de ondervraagden, de voorkeur te hebben voor buren die qua reisgezelschap en leeftijd vergelijkbaar zijn met henzelf. Internationale spanningen weerspiegelen zich eveneens op de camping: 66,5% van de kampeerders ziet liever geen Russische buurman. Amerikanen volgen met 31,4% als minder gewenste buren. Oekraïners daarentegen behoren, samen met Spanjaarden, Belgen en Portugezen, tot de meest gewaardeerde nationaliteiten als naaste kampeerders.

Het onderzoek onder circa 850 camperbezitters laat zien, dat 83% voorstander is van het versoepelen van de regels rond wildkamperen. Aangezien dit slechts in een beperkt aantal landen wettelijk is toegestaan, zijn zij meestal aangewezen op overnachtingen op reguliere campings. Daar vormt geluidsoverlast een veelvoorkomende bron van ergernis. Van de respondenten die hiermee te maken hebben, vindt 88,1% dat áls er sprake is van irritante geluiden, deze afkomstig zijn van campinggasten, die doorgaans jonger zijn dan zijzelf. Wanneer hier verder over wordt doorgevraagd, wijst de overgrote meerderheid (59,7%) leden van Generatie Z aan als de meest storende groep. Wat betreft sociale omgang krijgen vooral zelfbouw camperaars een grote pluim. Zij worden gezien als het meest benaderbaar. Omgekeerd beoordeelt 52% van de ondervraagden eigenaren van grote, luxe campers als het minst sociaal. De kans op spontane vriendschappen is het meest kansrijk bij gelijke reissamenstelling, het liefst in combinatie met gelijkwaardige leeftijden.



Eten delen en lokale smaken proeven

Eten speelt een belangrijke rol in het sociale leven op de camping. Eén op de vier kampeerders geeft aan, dat één enkele kennismaking voldoende kan zijn om iemand uit te nodigen mee te eten. Ongeveer 21% vindt dat er eerst minstens drie gesprekken gevoerd moeten zijn voordat men samen aan tafel gaat. Daartegenover staat 27% van de respondenten die aangeeft nooit met onbekenden te dineren. Opvallend is dat Nederlanders in het buitenland steeds meer openstaan voor lokale keukens. Bijna de helft (48,3%) vindt het gebruik van plaatselijke ingrediënten essentieel voor een geslaagde maaltijd en een derde rijdt zelfs om voor een specifiek gerecht. De bereidheid om exotische specialiteiten te proberen is groot: 59,1% zou orgaanvlees eten en 53,7% zou zich wagen aan stiertestikels. Het meest gemiste keukenelement? Het kruidenrekje (27%), dat op reis vaak moet achterblijven. In hetzelfde onderzoek dat Goboony tegelijkertijd in andere Europese landen uitvoerde, bleken overigens de Belgen (43%) vooral hun oven te missen. Britten verlangden het meest naar hun afwasmachine (33,3%).

Eénpansgerechten winnen het van culinaire ambitie

Hoewel de interesse in eten groot is, is er slechts beperkte bereidheid om zelf uitgebreid te koken op de camping. Slechts 8,5% van de respondenten geeft aan maaltijden te bereiden met veel ingrediënten. De éénpansmaaltijd is veruit favoriet, vaak letterlijk gegeten uit de pan om zo afwas te besparen. Meer dan de helft geeft aan regelmatig op deze manier te eten. Daarnaast wordt het budget voor een maaltijd meestal laag gehouden: tussen de vijf en tien euro. Toch blijft het plezier in het bereiden en nuttigen van maaltijden groot. Zo ziet 35,2% buiten koken en eten als hun favoriete campingactiviteit. Tenslotte, wat is meest gewaardeerde moment op een gemiddelde campingdag? De eerste kop koffie na het ontwaken in de buitenlucht.