Recreatie Vakbeurs kiest Villa Pardoes als goede doel voor 2025-editie

Recreatie Vakbeurs heeft Villa Pardoes benoemd tot officieel goede doel voor de beurseditie die zal plaatsvinden op 11, 12 en 13 november 2025. Villa Pardoes biedt jaarlijks zo’n 600 gezinnen met een ernstig ziek kind een volledig verzorgde vakantieweek in een sprookjesachtige omgeving, grenzend aan de Efteling. Deze bijzondere plek geeft gezinnen de gelegenheid om samen onbezorgd te genieten en waardevolle herinneringen te creëren.

De keuze voor Villa Pardoes sluit nauw aan bij de kernwaarden van Recreatie Vakbeurs: ontspanning, gastvrijheid en het creëren van betekenisvolle belevingen. De keuze voor dit goede doel is extra bijzonder in het jaar waarin Villa Pardoes haar 25-jarig jubileum viert.

Tijdens de beurs zal Villa Pardoes op één van de dagen prominent aanwezig zijn met vrijwilligers, en promotiematerialen om direct donaties in te zamelen. Bezoekers en exposanten krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met het werk van Villa Pardoes en zelf bij te dragen aan dit hartverwarmende initiatief. Chantal Frijters (Fondswerving): ‘’Wij zijn heel erg blij met deze samenwerking want zo vergroten we niet alleen onze zichtbaarheid, maar kunnen we nog meer gezinnen een onbezorgde week aanbieden.”

“Wij zijn onder de indruk van de impact die Villa Pardoes al 25 jaar heeft op gezinnen die te maken hebben met ernstige ziekte,” zegt Rozemarijn Spieard, marketeer van Recreatie Vakbeurs. “We dragen hier als beurs graag aan bij, niet alleen financieel, maar ook door het werk van Villa Pardoes onder de aandacht te brengen binnen de recreatiesector. Samen zorgen we ervoor dat nog meer gezinnen een week vol ontspanning en plezier mogen beleven.”

Over Villa Pardoes

Villa Pardoes is een bijzondere vakantievilla voor gezinnen met kinderen tussen de 1 en 12 jaar met een ernstige levensbepalende ziekte of aandoening. Elke week beleven 12 van deze gezinnen een onvergetelijke vakantie in Villa Pardoes. Grenzend aan een sfeervol binnenplein heeft elk gezin een eigen themahuisje. Een veilige en rustige basis om even te landen en samen te genieten. Van de rust en van uitstapjes, van elkaar en de momentjes voor jezelf. De Villa draait grotendeels op de inzet van ruim 250 vrijwilligers.Over Recreatie Vakbeurs

Recreatie Vakbeurs is hét jaarlijkse ontmoetingspunt in de Benelux voor professionals uit de recreatiebranche. Met honderden exposanten en duizenden bezoekers vormt de beurs een platform voor inspiratie, kennisdeling en samenwerking. De volgende editie vindt plaats op 11, 12 en 13 november 2025 in Evenementenhal Hardenberg. Voor meer informatie of om te doneren: uitdaging.voorvillapardoes.nl/teams/recreatie-vakbeurs