Ga mee op inspiratiereis naar Montpellier met HISWA-RECRON en France-Compagnie – dé kans om de Europese recreatiewereld van dichtbij te beleven!

Van 3 tot en met 6 november 2025 organiseren HISWA-RECRON en France-Compagnie een unieke inspiratiereis voor recreatieprofessionals naar Montpellier, hét kloppende hart van de Zuid-Franse leisuresector. Deze reis is dé uitgelezen kans om in korte tijd volop inspiratie op te doen, waardevolle contacten te leggen en direct te leren van enkele van de meest toonaangevende spelers in de Europese recreatiebranche.

Bezoek dé grootste recreatievakbeurs van Europa: Le Salon SETT

Centraal tijdens deze reis staat een bezoek aan Le Salon SETT – de grootste vakbeurs voor recreatie, toerisme en outdoor-accommodatie in Europa. Hier ontdek je de nieuwste trends, producten en innovaties die de toekomst van de sector bepalen.

Exlusieve toegang tot topcampings en vakantieparken

Naast de beurs biedt deze reis iets wat je nergens anders krijgt: een exclusief kijkje achter de schermen bij een aantal van de meest vooruitstrevende campings en vakantieparken van Zuid-Frankrijk, waaronder:

Le Sérignan Plage ***** – een meermaals bekroonde toplocatie aan zee





Sandaya Domaine de la Dragonnière ***** – stijlvol, veelzijdig en gastvrij





Camping Le Club Farret ***** – bruisend, innovatief en gericht op beleving





Roompot Beach Resort Agde ***** – het nieuwste prestigeproject van Roompot





Yelloh! Village Les Petits Camarguais ***** – een voorbeeld van thematische en gezinsgerichte recreatie





Uniek: bezoek aan hoofdkantoor Sandaya en ontmoeting met FNHPA

Als bijzonder hoogtepunt brengen we een bezoek aan het hoofdkantoor van Sandaya, waar hun visie en groeistrategie voor de Europese markt worden gedeeld. Daarnaast ontmoet je tijdens een exclusieve netwerkborrel vertegenwoordigers van de Franse nationale campingfederatie (FNHPA) – een unieke kans om je internationale netwerk uit te breiden en waardevolle inzichten op te doen over het zakendoen in Frankrijk.

Alles geregeld – jij hoeft alleen nog maar te boeken

De reis is volledig verzorgd en inclusief:

Retourvlucht naar Montpellier





Verblijf in comfortabel hotel





Vervoer ter plaatse





Toegang tot SETT-beurs





Bezoeken aan campings & hoofdkantoor Sandaya





Gezamenlijke diners en netwerkmomenten





Meld je nu aan – beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Profiteer van het earlybird-tarief van €1.695,- per persoon bij aanmelding vóór 15 juni 2025.

Daarna geldt het reguliere tarief van €1.895,-.

Wacht niet te lang: het aantal plaatsen is beperkt en vol = vol.

➡️ Aanmelden kan via www.hiswarecron.nl/inspiratiereis

Samen met HISWA-RECRON en France-Compagnie maak je niet alleen een onvergetelijke reis, maar leg je ook de basis voor de volgende stap in jouw recreatieonderneming.