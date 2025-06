Nederlandse campingprijzen lopen in de pas met Europees gemiddelde

Uit de jaarlijkse inventarisatie van campingspecialist ACSI blijkt dat de gemiddelde overnachtingsprijs op Nederlandse campings met € 36,33 voor een gezin van vier personen slechts 54 cent boven het Europese gemiddelde ligt. Afgelopen jaar verhoogden de campinghouders in Nederland hun prijzen met 5%, terwijl dat in de rest van Europa gemiddeld 7,7% was.

ACSI inspecteert jaarlijks bijna 10.000 campings in meer dan 30 landen en ontsluit in zijn gidsen, apps en website naast informatie over de faciliteiten ook prijsinformatie. Voor het eerst zijn daarin ook campings in Albanië en Montenegro meegenomen. Daar waar het Europese gemiddelde voor een campingnacht in het hoogseizoen van 2024 op € 35,79 lag voor 2 volwassenen en 2 kinderen met een caravan (inclusief stroom en toeristenbelasting), zijn de Oost-Europese nieuwkomers aanzienlijk gunstiger geprijsd. Montenegrijnse campings zijn na die in Bosnië-Herzegovina (€20,87) met € 22,35 het meest voordelig, terwijl Albanese campinghouders gemiddeld € 26,06 rekenen.

Kroatië zet de standaard

In 2023 kostte een kampeernacht in Europa nog gemiddeld € 33,22, maar het zijn vooral de Kroatische en Noorse campings die de prijzen afgelopen jaar flink opschroefden. ACSI-directeur Ramon van Reine kan dat verklaren: “Allereerst inspecteert ACSI alleen campings die ook het inspecteren waard zijn. Na de invoering van de Euro is er in Kroatië de afgelopen jaren fors geïnvesteerd en we kunnen stellen dat daar nu qua luxe en beleving de standaard wordt gezet voor de rest van Europa. Bovendien heeft de invoering van de Euro ook een prijseffect gesorteerd, niet in de laatste plaats voor wat betreft belastingen, accijnzen en personeelskosten. En dan is er nog het simpele economische principe van vraag en aanbod, want Kroatië wordt -evenals Slovenië- voor steeds meer Europese kampeerders een populaire bestemming.”

Onderlinge concurrentie

Ook Noorwegen heeft over belangstelling van Europese kampeerliefhebbers niet te klagen. “Sinds 2020 zijn de prijzen op Noorse campings bijna verdubbeld en dat heeft veel te maken met de hoge inflatie in 2022 en 2023 én met flinke investeringen in duurzaamheid en ecotoerisme”, aldus Van Reine. De Noren rekenden jarenlang prijzen die onder het Europese gemiddelde lagen, maar stormen nu de top-5 binnen. Er zijn ook andere bewegingen zichtbaar: “Op Italiaanse campings betaalde je tot 2023 veruit het meest, maar zij voelen inmiddels de concurrentie in omringende landen. Ook onderling wordt in Italië veel geconcurreerd en niemand wil zich nu uit de markt prijzen.” Volgens het overzicht van ACSI daalde de gemiddelde overnachtingsprijs afgelopen jaar met bijna 6% tot € 55,64 en daarmee zijn de Italiaanse campings nu nummer 4 op de Europese ranglijst. Ook in Zweden daalden de prijzen, met 3,5% tot onder de € 30.

Compliment voor Nederland

Nederland loopt aardig in de pas met buurlanden Duitsland (€ 37,74) en België (€ 32,67) en met het immer populaire Frankrijk (€ 38,62). Spaanse, Oostenrijkse en Deense campings kruipen richting een gemiddelde prijs van € 50 per nacht, terwijl de Europese top-5 daar inmiddels al ruimschoots boven zit. Van Reine: “Dat de Nederlandse campings nog steeds zo betaalbaar zijn, verdient een groot compliment. Want ook hier stijgen de kosten fors en investeren de eigenaren tegelijkertijd flink. Zo is Nederland bijvoorbeeld Europees koploper qua aanbod van privé-sanitair op de kampeerplek. Kampeerders die kiezen voor een vakantie in eigen land, hebben -behalve soms het weer- echt niks te klagen.”