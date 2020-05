CampSolutions zet festivaltenten nu in voor toerisme in eigen land

Na aankondiging van de versoepeling van Corona-maatregelen, ontstaat er een run op campings en vakantieparken. Nederlanders recreëren in eigen land en dat leidt tot meer vraag naar accommodaties. Duizenden glamping faciliteiten die normaal gesproken opgebouwd worden bij festivals, krijgen een tijdelijke plek bij gloednieuwe outdoor-experiences. Nu de grote festivals zoals Down the Rabbit Hole en Lowlands niet doorgaan, ziet ondernemer Wouter Leuven andere kansen. Hij is directeur van CampSolutions: “In onze opslaglocaties stonden enorme voorraden tenten in verschillende formaten en uitvoeringen te wachten op het komende festivalseizoen. Nu hebben we in een paar weken tijd glamping locaties opgezet en uitgebreid in samenwerking met partners omdat daar veel vraag naar is. Ons doel is om zoveel mogelijk Nederlanders alsnog het echte vakantiegevoel te laten ervaren.” De Corona-crisis maakt bedrijven nog creatiever. Wouter Leuven kon het niet accepteren: een zomer zonder omzet. Hij is met CampSolutions marktleider in festivalcampings voor bijna alle denkbare grote festivals in binnen- en buitenland. Leuven is wendbaar, denkt en handelt creatief in Corona-tijd: “Normaal gesproken zitten we in deze periode midden in het festivalseizoen. Wij hadden per direct duizenden tenten beschikbaar. Die kunnen natuurlijk goed worden ingezet voor vrienden, gezinnen en families die echt een unieke glamping-ervaring willen meemaken in eigen land.” De loods van CampSolutions staat vol met verschillende tenten. Van legertenten en comfortabele tipi’s tot glampingtenten, luxe suites en pop-up hotels met boxspring-bedden. “Deze accommodaties gaan we nu inzetten voor Nederlandse vakantiegangers. Ons team start volgende week met de bouw van prachtige accommodaties met sanitaire voorzieningen. We werken samen met diverse partijen om een mooi glampingseizoen te realiseren”, aldus Wouter Leuven. Vanuit zijn netwerk en reacties op social media posts ontstaan er nu al veel nieuwe initiatieven.

Pop-up glamping op diverse locaties

Eén van de samenwerkingen leidt tot het Glamp Outdoor Camp Veluwe, onderdeel van Roompot Bungalowpark Hoenderloo. Enkele maanden geleden is het bestemmingsplan van een aantal hectare van het bungalowpark aangepast en is er een vergunning voor recreatie. Leuven: “We bouwen samen een unieke luxe glamping met privé sanitair middenin het bos op ca. 3,5 hectare. Een unieke plek én eenmalige kans om hiervan te genieten. Je ziet de hertjes er zo rondlopen. De boekingen lopen via www.glampoutdoorcamp.nl.” In Rekken bouwt CampSolutions in samenwerking met Michael Wedel een verloren campingterrein om in een prachtige glamping genaamd For-rest Glamp Eibergen. Daarnaast is CampSolutions met festivalorganisatoren in gesprek om nog meer unieke en schitterende glamping locaties op te starten. Klik hier voor informatie.