Vanaf 1 juni reserveren bij terrassen met nieuwe app

Barbooking.nl is de nieuwe reserveringstool voor cafés en terrassen. Hiermee is het vanaf 1 juni voor iedereen mogelijk om een plekje te reserveren bij zijn of haar favoriete zaak. Barbooking.nl rekent, in tegenstelling tot andere reserveringssystemen, géén kosten aan horecaondernemers. De tool is bedacht door internetondernemers Kristian Kossen en Roger Heijkoop. In amper twee weken tijd hebben zij de website én app voor iOS en Android opgezet. Reserveringssystemen voor restaurants zijn er al volop, maar Barbooking.nl is er specifiek voor cafés en terrassen. Deze ondernemers maakten tot nu toe nog geen gebruik van reserveringen, maar zijn door de coronacrisis noodgedwongen hun bezoekersstromen beter te reguleren.

Gratis voor horecaondernemer

Reserveringssystemen voor restaurants bestaan zoals gezegd al langer. Vaak kosten die apps enkele tientallen tot honderden euro’s per maand voor de restauranthouder. Nadat de Nederlandse regering het reserveren ook voor cafés en terrassen verplicht heeft gesteld, bleken er nog geen oplossingen te bestaan die zich specifiek richten op cafés en terrassen. “Niemand weet hoe lang de maatregelen zullen duren. Daarom willen horecaondernemers niet aan abonnementen vastzitten” aldus Kossen. “Deze ondernemers worden toch al hard getroffen door de maatregelen. Ze op extra kosten jagen leek ons helemaal geen goed idee” zo voegt Heijkoop toe. “Ons platform bieden we dan ook gratis aan. We vragen alleen een paar dubbeltjes aan degene die boekt. Dit zodat die persoon er belang bij heeft om ook ècht te komen op de afgesproken tijd.” Barbooking.nl werkt heel simpel. Je zoekt in de buurt en ziet direct de beschikbaarheid. Je boekt, betaalt en krijgt een QR-code die je opslaat op je telefoon. “Bij aankomst in het café laat je die zien waarbij de medewerkers van het café zullen vragen of je klachten hebt. Kort voordat je tijd erop zit ontvang je een herinnering van ons”, aldus Kossen. Met Barbooking.nl worden wachtrijen voorkomen. Dat is belangrijk om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Nieuwe functionaliteiten

Vanaf 1 juni is de service beschikbaar voor iedereen. De twee initiatiefnemers kijken ondertussen alweer verder. “Wij gaan veel meer functionaliteiten toevoegen aan het bestaande platform. Bovendien krijgen we meerdere branches verzoeken voor soortgelijke platformen”, aldus Heijkoop.