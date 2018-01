Caravana 2018: het is bijna zover!

Het is bijna zover: over twee weken kan kamperend Nederland zijn hart ophalen aan al het moois dat de Caravana te bieden heeft! De allerlaatste plekjes worden deze weken verkocht, ter voorbereiding op de grootste kampeerbeurs van Nederland.

Caravana: Dé plek om een nieuwe vakantiebestemming uit te kiezen!

De Caravana is bij uitstek dé beurs om een kampeerbestemming te kiezen. Op geen enkele andere kampeerbeurs is het campingaanbod zo hoog. Ruim 200 campings vertegenwoordigen samen zo’n 16 verschillende Europese Bestemmingen. Naast de meest populaire vakantiebestemmingen, zoals Frankrijk, Duitsland en Italië, zijn ook de minder bekende vakantielanden op de Caravana te vinden.

Onthullingen

De NKC stand voelt voor de camperaar natuurlijk als thuiskomen. Naast dat men hier terecht kan met vragen, organiseert de NKC ook weer de ‘Kampeerauto van het jaar’ verkiezing. De bekendmaking van de winnaars in de categorieën buscamper, half integraal en integraal zal op de Caravana plaatsvinden op donderdag 18 januari om 11:00. Ook kan men op deze dag de bekendmaking van de winnaar van de designwedstrijd bijwonen. 10 genomineerde studenten hebben hun perceptie van ‘het kampeermiddel van de toekomst’ uitgewerkt. Er zijn twee prijzen te winnen: de winnaar van de juryprijs wordt op donderdag 18 januari om 13:00 bekendgemaakt.

ICamp, caravan of vouwwagen?

De ICamp is dé primeur van de Caravana 2018. Is het een caravan of een vouwwagen? De ICamp combineert het beste van beide. Deze vouwcaravan is modern vormgegeven en weegt slechts 538 kg. Hierdoor is dit kampeermiddel ook uitermate geschikt voor kleinere auto’s. Daarbij heeft de ICamp een elektrisch dak. Al met al combineert de ICamp drie comfortpunten: transportgemak, opzetgemak en kampeergemak!

Nieuwe deelnemers op de Caravana

Op de Caravana 2018 mag het WTC Expo Leeuwarden een aantal nieuwe deelnemers verwelkomen. TenCate Outdoor Fabrics is onder veel bezoekers bekend, maar is dit jaar voor het eerst aanwezig als deelnemer. Op de Caravana 2018 laten ze zien dat de mogelijkheden onbegrensd zijn! Ook Haffkamp Holidays staat dit jaar voor het eerst in Leeuwarden, en niet met zomaar een merk: Morelo Campers. Morelo is een mooie toevoeging op het bestaande camper portfolio van de Caravana. Femke Beekink, beursmanager van de Caravana 2018: “Ieder jaar zijn we trots op de diversiteit van onze beurs: zo ook dit jaar! Bezoekers kunnen bij ons terecht voor een kampeermiddel, de leukste campings en de meest handige kampeeraccessoires. Dit totaalaanbod maakt Caravana zo’n succes.”