Veluwe meest populaire vakantieregio van Nederland

De Veluwe was vorig jaar het meest in trek bij Nederlandse vakantiegangers. Daarmee is de Gelderse regio voor het eerst populairder dan de Noordzeebadplaatsen die vele jaren de ranglijst aanvoerde van populaire binnenlandse vakantieregio’s. Dit blijkt uit het jaarlijkse ContinuVakantieOnderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking. Gelderland blijft net als de afgelopen jaren de meest populaire vakantieprovincie van Nederland.

In 2017 hielden Nederlanders ruim 1,8 miljoen vakanties op de Veluwe en de Veluwerand. Dat is een groei van 2,4% ten opzichte van een jaar eerder. In 2016 stond de Veluwe nog op de derde plaats. De regio haalde vorig jaar de Noordzeebadplaatsen en de Groningse, Friese en Drentse zandgronden in en staat nu nipt bovenaan. ‘Fantastisch nieuws.’ vindt gedeputeerde Bea Schouten. ‘Samen met de regio werken we er hard aan om de Veluwe de meest populaire vakantieregio te maken en te houden. Goed te zien dat onze inspanningen werken.’

Meer uitgaven en vakanties in Gelderland

Gelderland blijft net als andere jaren de meest populaire provincie voor Nederlandse vakantiegangers. Nederlanders hielden vorig jaar 2,9 miljoen vakanties in Gelderland. Ze gaven daarbij 514 miljoen euro uit, 60 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Er staan meer Gelderse streken in de top tien. De gezamenlijke regio Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en Rijk van Nijmegen staat op de vijfde plaats. Bij de toeristische vakanties staat de Achterhoek op plaats tien. Hierbij worden mensen met een eigen vakantiehuis niet meegerekend. Ook bij deze lijst staat de Veluwe bovenaan.

Ook meer buitenlandse toeristen naar Gelderland

Eind vorig jaar bleek uit cijfers van het CBS dat ook buitenlandse toeristen Gelderland steeds beter weten te vinden. Het aantal overnachtingen van buitenlandse bezoekers steeg in de eerste negen maanden van vorig jaar met ruim een kwart naar 1,3 miljoen. Vooral het aantal Duitse bezoeken steeg.

Gelderland op de vakantiebeurs

Verschillende Gelderse streken presenteren zich deze week op de vakantiebeurs. Rivierenland promoot de Maas met ‘Genieten aan de Maasboulevard’ en ook de Achterhoek en de Veluwe zijn weer aanwezig met een stand.