Zeilkampen worden weer eerder geboekt

Het aantal vroege boekingen bij zeilscholen neemt weer toe. Het verschil met een jaar geleden is groot. Sinds de opkomst van het online boeken van vakanties zagen zeilscholen het aantal vroege boekingen dalen. Die daling lijkt nu gekeerd te zijn. Bij Friese Zeilschool Pean wordt sinds 1998 gemeten hoeveel zeilkampen er op welk moment geboekt worden. “Daar zijn interessante trends uit te halen” vindt Christophe Meijer van Pean. “Voor de kerstvakantie van vorig jaar was 10% boekingen vastgelegd terwijl de teller nu al op 25% staat.” Het moment van op zeilkamp gaan, hangt onder andere af van de andere vakantiemogelijkheden van een gezin. Een vakantiehuis kun je tegenwoordig een dag voor vertrek online nog boeken. Maar iedereen die dat doet, merkt dat het kwalitatief hoge aanbod volgeboekt is en zal een volgende keer eerder een meer bewuste keuze maken. Dat geldt ook voor de zeilkampen. Meijer: “Pean moest de laatste jaren steeds cursisten die laat boekten teleurstellen omdat het zeilkamp dan al vol was. Het nieuws dat je bij Pean op tijd moet boeken gaat dan mond tot mond en dat zien we direct terug in het aantal vroege boekingen”. Klik hier voor informatie.