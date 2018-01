Proef de toekomst op Horecava 2018

Horecava, de nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, laat de nieuwste ontwikkelingen zien in de hospitality branche. De vakbeurs vindt plaats van 8 tot en met 11 januari in RAI Amsterdam.

Ruim 700 deelnemende bedrijven introduceren in het oog springende producten en diensten, met een accent op: stijlvol recyclen, van dierlijk eiwit naar plantaardig, sturen op bezettingsgraad en ban de ‘no-show’. Ter Marsch komt met de Cannabis Burger tijdens de wedstrijd Lekkerste Hamburger, op maandag 8 januari. Op het Innovation & TrendLAB zijn veel ontwikkelingen te zien zoals het Wormenhotel voor restaurants (wormen verwerken groente- en fruitafval tot compost), de Twasho (ervaar hoe je je handen in de kom steekt en ze vanzelf gewassen, gedroogd, gedesinfecteerd en gehydrateerd worden) en 3D Food Printing (in hoeverre zijn koks in de toekomst overbodig?). Klik hier voor meer informatie.