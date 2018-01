Wandelen voor het goede doel en genieten van het prachtige Noordhollands Duinreservaat –

Op zaterdag 27 en zondag 28 januari 2018 vindt de 15e editie van de Egmond Wandel Marathon tegen reuma plaats. Op zowel de zaterdag als de zondag kunnen wandelaars kiezen of zij de Noord- of de Zuidroute gaan lopen. Er is een keuze te maken tussen 10,5 of 21,1 km. Inschrijven kan voor één of voor twee dagen. Deelnemers die voor de 21,1km Zuidroute kiezen volgen een compleet vernieuwde route over Camping Bakkum.

Camping Bakkum

Organisator Le Champion en Camping Bakkum intensiveren dit jaar de samenwerking. De Zuidroute zal dit jaar over het strand, door het prachtige Noordhollands Duinreservaat en een groot deel over het campingterrein van Camping Bakkum lopen. Er zal een verzorgingspost worden ingericht bij Bakkums Hoeve waar medewerkers van de camping stempelen en een versnapering zullen uitdelen. Ook zal er gezellig amusement worden aangeboden.

Reumafonds

Er zijn bijna 2 miljoen mensen met reuma in Nederland. Het Reumafonds komt voor hun belangen op bij politiek en zorg en financiert belangrijk onderzoek naar oplossingen voor reuma. Het fonds geeft ook voorlichting over de verschillende vormen van reuma én geven bekendheid aan de impact van reuma op het leven van heel veel mensen. Deelnemers aan de Egmond Wandel Marathon tegen reuma kunnen gelijktijdig met hun inschrijving een vrijwillige donatie doen aan het Reumafonds. Ook kunnen de wandelaars hun deelname laten sponsoren.

Inschrijving sluit maandag 15 januari

De inschrijving voor de Egmond Wandel Marathon tegen reuma sluit op maandag 15 januari. Al meer dan tienduizend wandelaars staan ingeschreven voor dé start van het nieuwe wandeljaar. Inschrijven kan tot en met maandag 15 januari via www.egmondwandelmarathon.nl