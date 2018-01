Recordjaar voor Spoorwegmuseum

De bezoekersaantallen voor het Spoorwegmuseum blijven stijgen. Voor het derde achtereenvolgende jaar passeerde het museum de grens van 400.000 bezoekers. De teller voor 2017 kwam uit op 444.000 bezoekers, een record voor het Spoorwegmuseum. Dit is een stijging van bijna 5% ten opzichte van 2016 toen er 424.000 bezoekers werden geteld. Vooral de zomermaanden, met de tentoonstelling ‘Sporen van Smaragd’, werden druk bezocht.

Stijging t.o.v. 2016

De bezoekerscijfers lieten over gehele linie een lichte stijging zien t.o.v. succesjaar 2016. Het museum opende in 2017 het Techlab waar bezoekers op interactieve wijze de techniek achter de trein kunnen ontdekken. In het najaar werd de koninklijke collectie in het zonnetje gezet met de permanente expositie Vorstelijk Reizen. Dankzij de tentoonstelling ‘Sporen van Smaragd’ waren vooral de zomermaanden druk. Ook Winter Station in de kerstvakantie wordt als vanouds weer goed bezocht. De drukste dag van het jaar viel dan ook tijdens deze periode, op donderdag 28 december bezochten 7.000 personen Winter Station. Winter Station duurt nog t/m 7 januari.

Plannen voor 2018

Momenteel bouwt het museum aan een geheel nieuwe modellenpresentatie, waar op speelse en interactieve wijze de unieke collectiestukken uit de modellencollectie getoond gaan worden. Het museum verwacht deze op 4 juli te kunnen openen. Daarnaast staat dit jaar in het teken van de jubilea. Van 9 t/m 11 maart 2018 wordt voor de 10de keer de Modelspoor Expo On traXS! georganiseerd met de mooiste modelbanen van Europa. Ook is het van 10 t/m 13 mei 2018 de 10de keer dat Thomas de Stoomlocomotief te gast is in het Spoorwegmuseum. In het najaar zal het Spoorwegmuseum, rondom het in 2017 geopende Techlab, een geheel nieuw techniekevenement organiseren.