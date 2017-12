Nederlandse ambassadeur bezoekt NHTV-studenten in Qatar

De ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Qatar, H.E. Dr. Bahia Tahzib-Lie, heeft een bezoek gebracht aan Trimoo Parks in Qatar, waar zij geïnformeerd werd over de samenwerking tussen Trimoo Parks en NHTV Breda. Zij ontmoette ook het team van negen NHTV-studenten die werken aan een nieuw concept als toekomstige uitbreiding voor het family entertainment centrum Juniverse voor hun vierdejaarsminor Storytelling & Consumer Experiences.

Juniverse heeft als thema ’s werelds 1e stad in de ruimte, met een breed scala aan leer- en edutainment-attracties die kinderen zullen inspireren en entertainen. Kinderen leren meer over de beroepen van de toekomst op basis van rollenspellen en digitale interactie in 45 verschillende attracties. De NHTV-studenten onderzoeken de verhaallijn en het thema, wensen en behoeften van de beoogde doelgroep en werken hun concept uit in realistische operationele plannen, nieuwe attracties en F&B en retail producten.

Hypermodern entertainment park

Bij Trimoo Parks kreeg de ambassadeur een rondleiding door het (in aanbouw zijnde) hypermoderne entertainment park. Juniverse is één van de vier themaparken die Trimoo in Doha Festival City heeft ontwikkeld. Er komt ook een ultramoderne eSports Arena, een overdekt ‘snow park’ en het binnenkort te openen Angry Birds World, het eerste officiële indoor- en outdoor themapark in Qatar.

Baanbrekend project

De Ambassadeur reageerde erg verrast: ‘Ik ben verheugd hier te zijn om persoonlijk de actieve betrokkenheid van een bekende Nederlandse onderwijsinstelling bij een baanbrekend project in Qatar te zien. Het is goed om te zien hoe NHTV Breda hier in Qatar bijdraagt aan de ontwikkeling van vrijetijds- en gastvrijheidsinitiatieven. Ik ben er trots op dat een groep getalenteerde Nederlandse studenten de kans heeft gekregen een hands-on rol te spelen in Qatar. Dit versterkt duidelijk de samenwerking, de culturele uitwisseling en kennisuitwisseling tussen Qatar en Nederland.’

Volgende generatie entertainment concepten

Trimoo’s CEO Riad Makdessi: ‘We tonen graag de ontwikkeling van de volgende generatie entertainment concepten in Qatar. We stellen de studenten in de gelegenheid om hier onderdeel vanuit te maken en hier praktijk en onderzoekservaring op te doen. De studenten maken nu onderdeel uit van ons professionele team, we zien de eindpresentatie met vertrouwen tegemoet.’

Kansen

Klaus Hoven van NHTV Breda bevestigde dat het Midden-Oosten de afgelopen jaren een wereldwijde toeristische en recreatieve hotspot is geworden, met enorme investeringen in de sector. ‘Als een toonaangevende University of Applied Sciences op het gebied van vrije tijd, toerisme en hospitality wil NHTV van nature daar zijn waar het gebeurt. Qatar biedt kansen om onze kennis toe te passen en verder te ontwikkelen, in een zeer internationale omgeving. Daarnaast is de behoefte aan getalenteerde en goed opgeleide professionals voor dit vakgebied groot. NHTV Breda wil een rol spelen door middel van training, zowel voor studenten als professionals met een passie voor deze branche. We zijn dus erg blij om hier te zijn.’

NHTV wil graag het samenwerkingsverband met Qatar continueren en in de toekomst versterken om haar internationale studenten en Qatarese studenten en experts samen te laten werken op het gebied van leisure, toerisme, media en gaming in het Midden-Oosten.