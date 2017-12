Droomhuis van leerlingen De Kirreweie wordt echt gebouwd

De leerlingen uit groep 8 van basisschool De Kirreweie uit het Zeeuwse Burgh-Haamstede mogen zich de beste droomhuis-ontwerpers van het land noemen. De vakantiewoning die de kinderen ontwierpen voor een speciale wedstrijd van Roompot Vakanties is tot landelijke winnaar uitgeroepen en wordt bovendien echt gebouwd.

De kinderen deden mee aan de ontwerpwedstrijd van de Koos Konijn Foundation, een initiatief van Roompot Vakanties. In totaal deden ruim tweeduizend basisschoolleerlingen uit heel Nederland mee aan de competitie waarbij ze het vakantiehuis van hun dromen mochten ontwerpen. In het winnende model kunnen straks jaarlijks ruim duizend gezinnen die te kampen hebben met ziekte en financiële problemen gratis op vakantie.

“We zijn trots dat zoveel leerlingen hieraan hebben gewerkt”, aldus Jurgen van Cutsem, jurylid en CEO van Roompot Vakanties. “Het gemeenschappelijke doel van de wedstrijd is een prachtig vakantiehuis neer te zetten waar gezinnen die in een moeilijke periode zitten kunnen verblijven. Kinderen zijn onze gasten van morgen. Het is mooi om te zien hoe ze door creativiteit en teamwerk van hun ideeën prachtige ontwerpen hebben gemaakt.”

Nietsvermoedend

De winnende leerlingen zaten woensdag 13 december nog nietsvermoedend in de klas toen ze werden overvallen door Roompot-mascotte Koos Konijn en twee afgevaardigden van de gelijknamige foundation. In de klas kregen zij een beker overhandigd en wonnen ze een volledig verzorgd feest inclusief dj, eten, drinken, activiteiten en vervoer, op één van de vakantieparken van Roompot Vakanties. Ook mogen de kinderen een gezin nomineren dat als eerste het toekomstige goededoelenhuis mag uittesten. De jonge ontwerpers bedachten een soort boomhut. Door de woning op palen te zetten is er een speelparadijs onder het huis gecreëerd, zodat bij slecht weer nog steeds buiten kan worden gespeeld. Daarnaast is het huis geschikt voor alle mensen die vakantie willen vieren doordat er geen drempels of trappen in zitten: alles is gelijkvloers en de voordeur wordt bereikt middels een loopbrug. Ook hebben ze zo duurzaam mogelijk gewerkt, iets dat ook in de ontwerpfase belangrijk werd geacht: de klas ging zelf op pad om hout te sprokkelen voor de palen.

Liever klimmen en klauteren

Een jury bestaande uit Monique Smit, kinderboekenschrijver Wim Hofman, Roompot-CEO Jurgen van Cutsem en architecten en bouwkundigen, beoordeelde de ruim tachtig inzendingen. Zij koos vervolgens drie finalisten. Naast De Kirrewei sprongen ook de ontwerpen van groep 7/8 van Het Samenspel uit het Zeeuwse Wolphaartsdijk en groep 7/8 van basisschool De Budschop uit het Limburgse Nederweert in het oog. De uiteindelijke winnaar werd bepaald aan de hand van publieksstemmen. Via de Facebookpagina van Roompot konden mensen aangeven welk ontwerp de voorkeur had. De publieksstem vormde een onderdeel van het jurybesluit.

“We zijn onder de indruk van de grote hoeveelheid creatieve inzendingen die we hebben mogen ontvangen”, zegt Jurgen van Cutsem. “We wilden graag zien wat de wensen zijn van de gasten van morgen. In een tijd van mobiele telefoons, tablets en games hadden we gedacht dat daar veel aandacht voor zou zijn. Niets is minder waar: klimmen, klauteren en zwemmen voeren in alle ontwerpen de boventoon. Ook kinderen van nu willen blijkbaar gewoon lekker buiten spelen.”

Compliment

Volgens Van Cutsem waren scholen heel enthousiast over de wedstrijd. “We hebben heel veel reacties ontvangen van meesters en juffen. Ze vonden het leuk om te doen en zagen het als een mooie kans om de creativiteit en talenten van kinderen te benutten. Sommigen vonden zelfs dat de klas door de nauwe samenwerking een stuk hechter is geworden. Een groter compliment hadden we niet kunnen krijgen.” Het winnende ontwerp wordt medio 2018 gerealiseerd op vakantiepark Hunzedal in het Drentse Borger. De eerste woning van de Koos Konijn Foundation opende 20 mei op vakantiepark Weerterbergen de deuren. De komende jaren zullen meerdere goededoelenhuizen opengaan. De Koos Konijn Foundation is een initiatief van Roompot Vakanties.