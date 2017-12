NHTV ontwikkelt verhaallijn voor kantoor Kerstman in Lapland

Wie aan Lapland denkt, denkt aan de prachtige landschappen waarin je tochten kunt maken op sneeuwscooters of hondenslede en natuurlijk aan de Kerstman! Vanaf de jaren 80 is de stad Rovaniemi (gelegen op de poolcirkel in Lapland) bekend als dé thuisbasis van de Kerstman. Santa’s Office is inmiddels uitgegroeid tot een grote toeristische attractie. NHTV is als kennisinstituut op het gebied van gastvrijheid, toerisme en leisure en met brede ervaring op het gebied van storytelling ingeschakeld een nieuw concept rondom het Hoofdkantoor van de Kerstman te bedenken en uit te werken.

Santa’s Office begon ooit als een kleinschalig initiatief waar bezoekers van Lapland de échte Kerstman konden ontmoeten en met hem en enkele elven op de foto konden. Inmiddels is Santa’s Office omarmd door de Finnish Tourist Board en met het groeiende aantal toeristen (met name uit China) bleek het de laatste jaren lastig om de kernwaarden van ‘authenticiteit’, ‘(om elkaar) geven’, ‘verrassend en creatief zijn’ overeind te houden. Partneruniversiteit van NHTV in Finland Haaga-Helia was al ingeschakeld om een nieuw concept te bedenken, maar riep de hulp in van NHTV Breda om het verhalende concept te bedenken en verhaallijnen uit te werken.

Vooronderzoek

Twee NHTV-lectoren (Xander Lub en Moniek Hover) en drie NHTV-docenten (Geoff Maree, Frank Ouwens en Vincent Neveu) op het gebied van storytelling en hospitality werkten het afgelopen jaar aan het uitwerken van de nieuwe verhaallijnen. Als vertrekpunt zijn de ervaringen van de huidige bezoekers onderzocht en de verwachtingen van de stakeholders in kaart gebracht. Dit leverden 5 thema’s rondom het begrip Kerstman op (de tijd, de unieke plek, herinneringen/nostalgie, geheimzinnigheid, het concept van geven). Deze thematieken werden weer samengebracht tot 1 verhaallijn voor de bezoekersreis in Santa’s Office.

Santa’s Time

‘Het hele bezoek draait om hét magische moment dat de bezoeker de Kerstman daadwerkelijk ontmoet. Dat is voor velen echt een groots moment. Er worden zelfs mensen ten huwelijk gevraagd in het kantoor van de Kerstman. Met deze verhaallijn bouwen we de spanning op tot aan het bezoek en bouwen we deze daarna ook weer logisch af’, legt Xander Lub, lector Hospitality Experiences aan NHTV uit.

Zo komt de bezoeker bij de ingang echt binnen in een andere winterse wereld met een andere tijd; Santa’s Time, Een tijd die door de Kerstman stilgezet kan worden, vooruit- of teruggespoeld, alles om dat magische kerstgevoel te bewerkstellingen. De bezoeker wordt verder meegevoerd langs geheimzinnige plekken zoals de fabriek waar de Elven druk in de weer zijn met speelgoed en cadeaus (play time). Ook is er ruimte om te reflecteren op de eigen herinneringen (me time). “De Kerstman heeft ook een soort goeroerol voor sommigen, is echt een vaderfiguur’, aldus Xander Lub. Na afloop kunnen bezoekers hun beleving met anderen delen via het kopen van hun foto met Santa en van cadeaus. En door het “ouderwets” versturen van fysieke kaarten, iets wat verrassend genoeg erg populair blijkt te zijn (sharing time). ‘Dit alles leidt uiteindelijk tot een betekenisvollere en magischere beleving, tot een betere doorstroom van de bezoekers en natuurlijk ook tot meer omzet’. Het nieuwe concept werd enthousiast ontvangen en werd verder uitgewerkt samen met de diverse betrokken partijen gedurende workshops in de Efteling en bij NHTV. De herinrichting van Santa’s Office zal de komende tijd in verschillende fases worden uitgevoerd in Rovaniemi.