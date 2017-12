Nieuw Europees hoofdkantoor Vancanselect officieel geopend

Met het ontsluiten van een koffer vol ballonnen, met daarop de tekst ‘Your’re welcome’, opende directeur Loek van de Loo op donderdag 14 december het nieuwe Europese hoofdkantoor in Alkmaar van zusterondernemingen Vacanceselect en Selectcamp. Een hoofdkantoor zoals er géén ander in Nederland te vinden is. De nieuwe inrichting is namelijk gebaseerd op een zomerse campingvakantie en sluit zo naadloos aan op de camping- en glampingproducten die beide bedrijven in Zuid-Europa aanbieden.

Voorheen waren de Vacanceselect- en Selectcamp medewerkers gehuisvest in twee kantoortorens. Op hetzelfde bedrijventerrein biedt het nieuwe onderkomen nu echter voldoende ruimte om al het huidige en toekomstig personeel op een en dezelfde verdieping te huisvesten. Vacanceselect en Selectcamp zijn beide platte, flexibele organisaties en hebben zich het afgelopen decennium ontwikkeld tot e-commerce ondernemingen, die met hun aanbod van glamping en luxe campingonderkomens het Europees marktleiderschap veroverden. Het nieuwe kantoor omvat onder meer: een ontvangstruimte die is ingericht als een gezellig Italiaans plein. Bewegwijzeringen zoals op de camping. Werkvertrekken en vergaderruimten die ogen als luxe glamping-onderkomens. Fotowanden van Italiaanse landschappen in ruimtes waar tussenwanden nagenoeg ontbreken en waar de verschillende afdelingen hun werkzaamheden verrichten. In het nieuwe kantoor is zelfs een levensechte Piaggio te vinden, de karakteristieke gemotoriseerde driewieler uit Italië. Klik hier voor informatie.