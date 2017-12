Drie pop-up restaurants op Horecava 2018

Het thema van de komende Horecava is Proef de toekomst; bij de drie pop-up restaurants op de beursvloer kunnen bezoekers de laatste trends op horecagebied zelf proeven en ervaren. De restaurants zijn geopend voor lunch en diner. Bar O is een restaurant waar cocktails en kleine gerechten elkaars smaak versterken. Bij The Chefsclub Amsterdam koken Nederlandse koks die het vak hebben geleerd bij sterrenrestaurants. En De Bierfabriek keert terug, een concept waar restaurant, café en brouwerij samenkomen. De Horecava, de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, vindt plaats van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari in RAI Amsterdam.

Lekker eten en drinken wordt steeds meer een beleving. Proeven alleen is daarom niet voldoende. Met de diverse pop-up restaurants op de beursvloer is er voor elk bezoeker wat wils; de thema’s lopen zeer uiteen op het gebied van restaurantbeleving. De volgende pop-up restaurants zijn open voor lunch en diner:

Bar O

Bar O heeft de Nationale RestaurantPITCH gewonnen dankzij hun unieke concept waarbij kleine gerechten en cocktails evenveel aandacht krijgen. Jurylid Maikel Lindewegen over de winnaars Timo Stemerdink en Tom de Rooij: “De mannen zijn extreem leergierig, met een groot luisterend oor. Ze hebben een duidelijke visie zonder eigenwijs te zijn, ik heb er het volste vertrouwen in.” In het ontwerp van de stand zitten de keuken en bar letterlijk aan elkaar vast. De chefs en bartenders werken zij aan zij aan de cocktails en gerechten die zo op elkaar zijn afgestemd dat ze elkaar versterken. De inrichting is urban jungle; dankzij het gebruik van groen ontstaat een knusse ruimte. Er staan flinke banken en grote houten tafels waar gasten makkelijk met elkaar in gesprek kunnen komen. Zo versterkt de inrichting het netwerkaspect van de beurs. Op de websites nationalerestaurantpitch.nl en bar-o.nl is het mogelijk een tafel te reserveren voor lunch of diner. Ook kunnen gasten een tafelkeuze doorgeven, zoals de Chef’s table, om het van dichtbij mee te maken.

The Chefsclub Amsterdam

The Chefsclub Amsterdam is een uniek fine dining pop-up concept dat voor het eerst wordt uitgerold. In het kader van het thema “Proef de toekomst” koken diverse Nederlandse koks, afkomstig uit de nieuwe garde (sterren) chefs, de sterren van de hemel. Ze zijn veelal gevormd onder de vleugels van vermaarde Michelinchefs maar hebben nu elk hun eigen identiteit en al dan niet een eigen restaurant. De chefs zijn: Dennis Huwae (ex &Samhoud Places**), Erik Tas (ex Parkheuvel**), Wessel Ruijmgaart (ex Aan de Poel**), Wouter Kik (De Kromme Watergang**), Rik Jansma (De Basiliek*), Maurits van der Vooren (La Tour*), Jermain de Rozario (ex De Lindehof**) en Juliën van Loo (Parkheuvel**). Elk van deze chefs zal in The Chefsclub óf een lunch of een diner bereiden voor maximaal 100 gasten. Een exclusieve aangelegenheid, maar tegen betaalbare prijzen. The Chefsclub is zowel toegankelijk voor de Horecava bezoeker als voor gasten van buitenaf. Voor meer informatie en reserveringen: www.thechefsclub.nl.

De Bierfabriek

De succesvolle pop-up De Bierfabriek keert voor de derde keer terug. Hier kunnen bezoekers niet alleen genieten van het bekende Franse boerderijkippetje, maar ook inspiratie opdoen voor het brouwen van bier. De Bierfabriek is een horeca-concept waarin brouwerij, restaurant en café samenkomen. Reserveren kan ter plekke.

Over Horecava

De Horecava, de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, vindt plaats van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari 2018 in RAI Amsterdam. De beurs is een uur extra open: van 10.00 – 18.00 uur. Bezoekers kunnen met één ticket meerdere dagen komen. Meer informatie is te vinden op www.horecava.nl.