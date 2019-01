Caravana 2019 succesvol!

De 59e editie van de Caravana is achter de rug, en kamperen is nog steeds onverminderd populair. Van 17 t/m 22 januari was heel kamperend Nederland te vinden op de Caravana, die dit jaar bijna 43.000 kampeerliefhebbers heeft getrokken. Vanuit het hele land trokken fanatieke kampeerders richting Leeuwarden om op de Caravana de kampeersfeer te proeven. De organisatie is dan ook tevreden over de resultaten. “De eerste vijf beursdagen zijn goed bezocht en het aantal bezoekers bleef stabiel ten opzichte van afgelopen jaar. Helaas hebben we de laatste dag een daling in de bezoekersaantallen ervaren vanwege de sneeuwval. Desalniettemin hebben we er samen met de standhouders weer een prachtig evenement van gemaakt. De nieuwe indeling van de Caravana werd door standhouder én bezoeker als positief ervaren. Ook hebben de standhouders dit jaar weer goede zaken gedaan en kijken we terug op een succesvolle 59e editie!” aldus het beursmanagement. De organisatie, WTC Expo, is positief en de eerste aanmeldingen voor de Caravana zijn dan ook al binnen. De komende editie wordt de Caravana van 23 t/m 28 januari 2020 georganiseerd in het WTC Expo te Leeuwarden. Klik hier voor informatie.