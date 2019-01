Toeristenstroom zadelt Lapland op met afvalberg

Duizenden natuurliefhebbers weten Fins Lapland elk jaar in groten getale te vinden. Het dunbevolkte gebied is niet berekend op de afvalberg die ze achterlaten. Een deel van het vuilnis belandt 800 kilometer zuidelijker in Zweden. Lapland is een sprookje in de winter. Fins Lapland zag de afgelopen jaren een enorme toename in bezoekers. In 2017 brachten toeristen 2,9 miljoen nachten door in het gebied, dat minder dan 180.000 inwoners telt (en dubbel zo groot is als Nederland). De evenredig groeiende afvalberg maakt van het sprookje echter een beginnende nachtmerrie. Zeker in december komen toeristen met de hele familie en gaan ze niet alleen uit eten, maar laten bijvoorbeeld ook cadeaupapier achter. Omdat de meeste accommodaties in Fins Lapland niet berekend zijn op grote hoeveelheden vuilnis, verdwijnen oud papier, verpakkingen en organisch afval in dezelfde bakken. Ook skiërs weten Lapland te vinden en strijken onder meer neer in Levi, het grootste skiresort van Finland. Dit complex telt slechts vier recyclingpunten, waardoor de afvalbakken overvol zijn dit seizoen. Ook de capaciteit om afval af te voeren is ontoereikend. Toeristen klagen over de toestand, zo blijkt uit berichten in meerdere Finse media. Bij de ondernemers in het gebied groeien de zorgen dat het pure, sneeuwwitte imago van Lapland een deuk oploopt. In het voorjaar en de zomer zijn de vele meren in Fins Lapland een populaire toeristenbestemming.

Konvooi naar Zweden

De dichtstbijzijnde vuilverbrander in de Finse stad Oulu draait in de winter op volle toeren om de berg enigszins te beperken. Maar dat is niet genoeg. Afvalondernemer Pertti Hettula stuurde begin januari zeven vrachtwagens naar Zweden en volgende maand volgt nog een konvooi. ‘Het spul reist een behoorlijk eind’, zei Hettula tegen de Finse omroep YLE. ‘Ze rijden naar Sundsvall of Kiruna, een rit van 800 of 300 kilometer.’

Bron: Het Financieele Dagblad

Foto: Mauritius images