Strategische samenwerking First Mate en Honeyspot

First Mate Consultancy & Concepts en Honeyspot Location Matching kondigen een strategische samenwerking aan waarbinnen zij gezamenlijk de markt van horeca-, retail-, en vastgoedbranche gaan bedienen met GIS-data gedreven conceptontwikkeling en consultancy. First Mate Consultancy is een jong bedrijf, gespecialiseerd in consultancy en conceptontwikkeling voor de horeca, leisure en retailbranche. First Mate adviseert individuele ondernemers onder andere met haalbaarheidsstudies en ondernemingsplannen, maar ook vastgoedpartijen over herontwikkeling van panden en gebieden tot succesvolle ontmoetingsplekken waarin diverse retail-, horeca- en woonfuncties samenkomen. Honeyspot Location Matching maakt doelgroep analyses op basis van GIS-data voor horeca- en retailondernemers. Deze analyses geven inzicht in de doelgroepen rondom een bepaalde locatie. Hiermee kunnen horeca- en Retail ondernemers gemakkelijk zien of een nieuwe locatie wat betreft publiek past bij hun concept, óf het concept van hun huidige vestiging beter later aansluiten bij net publiek in de omgeving. Daarmee kunnen zij de exploitatie van hun onderneming verder optimaliseren. De samenwerking tussen First Mate en Honeyspot betekent dat conceptontwikkeling nu nog sterker onderbouwd wordt met data-analyses over de aanwezigheid en kenmerken van de beoogde doelgroep om het concept tot een succes te maken. Dat vergroot de kans op het aantrekken van investeerders en het verkrijgen van financiering. Michiel van Noort, oprichter First Mate: “Met de doelgroepanalyses van Honeyspot zijn wij bij First Mate met nog grotere nauwkeurigheid in staat om de juiste analyses te maken om zodoende onderscheidende, rendabele concepten te kunnen ontwikkelen die passen bij de vraag uit de markt.” Paul Willems, CEO bij Honeyspot: “De samenwerking met First Mate verschaft ons toegang tot díe projecten waar onze analyses waarde kunnen toevoegen: projecten waarin er ruimte is om aanpassingen te maken op basis van analyses van de omgeving. Een samenwerkingsverband zoals met First Mate, waarin wij onze data-analyses kunnen inzetten ten behoeve van creatieve processen in concept ontwikkeling, past perfect binnen de strategische ontwikkelingsrichting die Honeyspot gekozen heeft.” De eerste vruchten van de samenwerking zijn al geplukt in een workshop die beide bedrijven gehouden hebben ten behoeve van een grootschalige vastgoedontwikkeling in de regio Amsterdam. Klik hier voor informatie.