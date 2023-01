Caravana biedt volop kampeerinspiratie

Vijf dagen lang vind je in het WTC Expo in Leeuwarden alles wat je nodig hebt voor jouw ideale kampeervakantie. Exposanten presenteren een breed aanbod in caravans, (bus)campers, vouwwagens, (voor & dak)tenten, kampeeraccessoires en campings uit heel Europa.



Primeurs en Caravan van het Jaar 2023

Op Caravana zijn vele primeurs te bewonderen van onder andere Tabbert, Alpenkreuzer, Suncamp en GiottiLine. Diverse caravan merken waaronder Fendt, Dethleffs, Bürstner en nog veel meer presenteren zich. De Caravan van het Jaar 2023 én de Trekauto van het Jaar 2022 zijn samen te ontdekken bij binnenkomst. Ga je voor duurzaam? Bekijk dan de elektrische camper de e-Fixxter of de Volkswagen ID.Buzz. De Caravan van het Jaar 2022, de Hobby Beachy, ontdek je op de stand van Caravan Centrum Waterland. Op zoek naar iets unieks? VAN-Jorn laat zien hoe je jouw eigen buscamper samenstelt.



Een dagje uit voor het hele gezin

Caravana biedt vermaak en inspiratie voor het hele gezin want ook aan de kleine kampeerder wordt gedacht. Op zaterdag en zondag is er voor de kleine avonturiers een kinderplein aanwezig waar gespeeld, gekleurd en geschminkt kan worden. Misschien komt Hollie Hof de Husky hond zelfs nog wel even een kijkje nemen! Ontdek samen de leukste familiecampings in Europa, handige kampeeraccessoires en mooie vakantiereizen.



Ontdek je nieuwe fiets, accessoires en nog veel meer!

Naast vertrouwde campers- en caravan merken vind je op Caravana camperverhuurbedrijven, een lange campingstraat met bestemmingen voor jong en oud en kun je er je nieuwe (vouw)fiets testen op het fietsparcours. Voor je nieuwe kampeeruitrusting en outfit ben je bij ANWB aan het juiste adres. In de Winkel op Wielen vind je alles van wandelschoenen tot campinglampjes en van boekjes tot verrekijkers. De nieuwe kledingcollectie is te bewonderen tijdens de ANWB Modeshow. Inspiratie voor koken op de camping doe je op bij nomadiQ. Ze demonstreren een draagbare BBQ met lekkere hapjes van De Vegetarische Slager.



Plan je bezoek

Wil je Caravana in Leeuwarden niet missen? Bestel je tickets online met korting via www.caravana.eu. De beurs is geopend van 25 januari t/m 29 januari van 10.00 – 17.00 uur. Houd voor meer informatie onze website en social media kanalen in de gaten.

