Lago Idro Glamping Boutique winnaar ‘Camping van het jaar 2023’

Lago Idro Glamping Boutique is in de categorie ‘meest gewaardeerde verhuuraccommodatie in het buitenland’ met de Tipi Lodge uitgeroepen tot ‘Camping van het Jaar 2023’. De Tipi Lodge is een volledig ingerichte luxe indianentent met twee verdiepingen. Lago Idro Glamping Boutique startte twee jaar geleden op initiatief van het Nederlands familiebedrijf Vacanze col Cuore. Alessandro van de Loo, directeur: “Wij zijn onmiddellijk aan de slag gegaan om, met onze jarenlange bagage aan ervaring en kennis, de accommodaties van Lago Idro Glamping Boutique op minimaal hetzelfde klasse-niveau te brengen als de overige resorts van onze glampinggroep. Dat onze inspanningen nu al worden beloond, is nog veel meer dan wij twee jaar geleden durfden te voorspellen.”



De Tipi Lodge biedt op de benedenverdieping een tweepersoons slaapkamer en een compleet ingerichte badkamer en keuken. Op de bovenverdieping van de indianentent bevinden zich twee eenpersoonsbedden. Buiten op de vlonder staat een jacuzzi, plus nog eens extra twee slaapplekken. Vacanze Col Cuore bezit in Italië reeds drie glamping resorts, drie camping boutiques en een luxe vakantiepark. In Nederland is het eigenaar van Papillon Glamping Resort in Denekamp. Stuk voor stuk zijn deze gericht op de vakantieganger, die behoefte heeft aan luxe en stijlvolle glamping‑accommodaties, met veel leefruimte en vaak de garantie van een weids uitzicht.

Met deze visie is ook Lago Idro Glamping Boutique neergezet. Elke glampingaccommodatie is uniek, ligt op een prachtige locatie en is van alle gemakken voorzien. Al meteen bij de opening mocht deze glamping zich verheugen in een grote belangstelling. Ook dit seizoen belooft deze weer een succes te worden. Van de Loo: “Maar eigenlijk geldt dit voor al onze accommodaties. Het totaal aantal boekingen voor komende zomer staat nu al op recordhoogte.”

35-jarig jubileum familiebedrijf

Loek en zijn vrouw Chicca van de Loo startten 35 jaar geleden hun eerste camping aan het Garda-meer. Loek van de Loo begon vervolgens in Nederland het bedrijf Vacanceselect, dat uitgroeide tot een speler van formaat in de Europese campingbranche en deed ons land kennismaken met het fenomeen glamping. Daarnaast breidde de familie het aantal Italiaanse campings gestaag uit en werden ook de zoons Alessandro en Leonardo betrokken bij de leidinggeving. Nadat Vacanceselect in 2018 verkocht werd aan het Franse Vacalians, startte de familie het glampingmerk Vacanze col Cuore en richt zich op verdere expansie van het bedrijf. Alessandro van de Loo: “Dat wij als Nederlands bedrijf nu tot allerbeste zijn uitgeroepen in Italië, dat zo’n grote traditie kent als kampeerland, geeft ons extra motivatie om ook de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien en met dezelfde slagkracht verder te gaan.”