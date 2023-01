Beerze Bulten wint ANWB Camping van het Jaar verkiezing

Vakantiepark Beerze Bulten in Beerze is woensdagavond tijdens het jaarlijkse gala van de ANWB in Utrecht uitgeroepen tot ‘Camping van het Jaar 2023’.

Het 5-sterren vakantiepark uit het Vechtdal Overijssel won deze prestigieuze publieksprijs in de categorie ‘meest bijzondere huuraccommodatie’ waarvoor 10 campings door een vakjury waren geselecteerd. Beerze Bulten was genomineerd met de nieuwe Wikkelhouse-accommodaties. In totaal hebben voor deze verkiezing ruim 18.000 respondenten hun stem uitgebracht op 60 genomineerde campings in 3 categorieën.

Duurzaam concept

Deze duurzame en stijlvolle lodges zijn afgelopen jaar gerealiseerd op het park en zijn gemaakt van duurzame materialen en bijna 100% biologisch afbreekbaar. Duurzaamheid, het unieke karakter en de centrale ligging wordt zeer gewaardeerd door zowel de vakjury, die de lijst samenstelde, als de gasten van Beerze Bulten die op de accommodatie gestemd hebben, zo valt te lezen in het juryrapport.

Trots

“Dit voelt als het winnen van de Champions League! Heel erg gaaf dat onze gasten dit mooie concept zo waarderen. We hebben een heel hoog eindcijfer gekregen en dat motiveert enorm. Duurzaamheid en authenticiteit worden gezien en gewaardeerd door onze gasten. Dat hebben we al gemerkt aan de belangstelling voor de Wikkelhouses, maar nu wordt het nogmaals bevestigd. We zijn hier enorm blij mee en veel dank aan iedereen die op ons gestemd heeft en ons fantastische team die dit mede mogelijk heeft gemaakt!”, aldus Gerrit-Jan Hagedoorn, eigenaar van Vakantiepark Beerze Bulten.