Snowworld en Intersport bundelen internationale krachten voor meer vakantiegemak

SnowWorld gaat een overeenkomst van 10 jaar aan met INTERSPORT waarin vakantiegemak voor wintersporters centraal staat. Beide bedrijven faciliteren het huren van ski’s, snowboards en de bijbehorende schoenen. INTERSPORT beschikt in de Alpen over honderden shops waar wintersportexperts de nieuwste materialen voor vertrek online kunnen reserveren. De gehuurde materialen staan dan klaar voor de gast op de dag van aankomst op de wintersportbestemming. Dankzij de samenwerking besparen wintersporters hierdoor veel tijd, bagageruimte en geld.

“We zoeken altijd naar manieren om wintersporters te ontzorgen. Eén van onze best verkochte diensten, naast entreetickets, is dan ook de huur van ski’s, snowboards en schoenen. Door topmateriaal van Atomic, Burton en Sinner te verhuren maken we een bezoek aan SnowWorld gemakkelijker en dat willen we ook graag doortrekken naar de wintersportvakantie zelf”, aldus Wim Hubrechtsen CEO van SnowWorld. “Voor de meeste wintersporters is Intersport is een zeer vertrouwd gezicht. Winkelstraten in bijna alle Alpendorpen worden gedomineerd door één of meerdere INTERSPORT-winkels.

“Net als bij SnowWorld bestaat ons verhuurmateriaal voornamelijk uit de nieuwste collecties van Atomic en Burton. Als je bij ons huurt, zorgen we er voor dat alles klaar staat en dat je je materiaal kunt wisselen als de sneeuwcondities veranderen. Vooral bij short-ski trips of als je bagageruimte beperkt is, biedt INTERSPORT veel voordelen. Naast de korting die je via SnowWorld krijgt op de huurprijs. We kijken er naar uit om deze voordelen met zoveel mogelijk wintersporters te delen.”, aldus Jakob Beham van INTERSPORT.