Travel Congress 10 januari 2023 ‘Adapting to change’

Op dinsdag 10 januari 2023 vindt het Travel Congress plaats in congrescentrum Supernova in Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. Na twee online edities is elkaar live ontmoeten weer mogelijk. Het congres is het grootste kennisevent in Nederland waar de professionele reisbranche bij elkaar komt. Kennis delen, netwerken en diepgang op actuele trends en ontwikkelingen die vandaag de dag invloed hebben op het werkveld staan centraal. De vakpers is van harte uitgenodigd om Travel Congress 2023 bij te wonen.

Thema ‘Adapting to change’

Het thema van Travel Congress 2023 is ‘Adapting to change’. De wereld en daarmee de reisbranche is continu in verandering. De laatste jaren meer dan ooit. We leven in een disruptieve en onzekere tijd waarin we flexibiliteit en veerkracht moeten blijven tonen om er weer bovenop te komen, grip te behouden en tegelijkertijd betekenisvoller te zijn. Er is een hoopvolle toekomst als we spelen met de eindeloze mogelijkheden van technologie, nieuwe media en de metaverse. Dit kan leiden tot verrassende inzichten in marketing, creative business en conceptontwikkeling. Welke nieuwe verdienmodellen hebben we nodig en hoe spelen we in op het huidige consumentengedrag waar klanttevredenheid, personalisatie, gemak en comfort bovenaan staan en we daarnaast te maken hebben met privacy? Blijven innoveren met een grote dosis aan creativiteit en ondernemerschap is een must. Zal de technologie ons anders inhalen? Hoe de reisbranche eruit zal zien na Covid weet niemand, maar over één ding zijn we het eens: reizen blijft een verrijking voor ieder mens.



Hoogwaardig programma en toonaangevende sprekers

Verschillende actuele thema’s komen aan bod die in samenspraak met de Expertgroep zijn samengesteld. Het veelzijdige congres biedt plenaire keynotes, break-out sessies, panelgesprekken, workshops en rondetafelsessies. De dagvoorzitter is Rens de Jong en keynote spreker is Thecla Schaeffer over ‘Creative Brand Strategy’. Daarnaast zijn onder meer Arjan Kers (TUI), Elske Doets (Jan Doets Reizen), Ewout Versloot (NBTC), Fenny Koppen (Riksja Travel), Hessel Winkelman (GreenCityTrip), Kirsten Jassies (social media expert) en Omar Kbiri (Founder van Maak & VEED) te gast. Bekijk hier het complete programma.



Persaccreditatie aanvragen & meer informatie

Wil je je aanmelden als vakpers voor het Travel Congress? Stuur dan een mail naar elsje.van.vuuren@jaarbeurs.nl