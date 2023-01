Center Parcs maakt weer winst

Voor Pierre & Vacances, het moederbedrijf van Center Parcs, was 2022 het jaar van de ommekeer. Een loodzware last van schulden en de coronacrisis is afgeschud. Voor het eerst in tien jaar maakt het bedrijf weer winst.

De groep boekte in boekjaar 2021-2022 een nettowinst van €325 mln. Het jaar ervoor was er nog een verlies van €341 mln. De winst is o.a. te danken aan een in september afgeronde financiële reddingsoperatie, waarbij nieuwe aandeelhouders een schuldenlast van €1,1 mrd verminderden tot €0,5 mrd. Ook de gedwongen sluiting van alle horecavoorzieningen en de subtropische zwemparadijzen in de coronacrisis is voorbij.

Het van oorsprong Rotterdamse dochterbedrijf Center Parcs wil de ellende van afgelopen jaren achter zich laten en vooruit kijken. ‘We zijn al een poosje bezig met een vernieuwing van het bedrijf’, zegt Mark Giethoorn, directeur van Center Parcs Nederland. De groep steekt zo’n €800 mln in de modernisering van de parken. Daarvan wordt zo’n €280 mln geïnvesteerd in de negen parken in Nederland.

Het meeste geld is besteed aan luxere huisjes, die bijvoorbeeld zijn uitgerust met een sauna of een bubbelbad. Hierdoor is het aandeel standaardhuisjes, dat bij Center Parcs het label ‘comfort’ heeft, teruggelopen van 55% naar 35%. Door het luxere aanbod kunnen de parken hogere huren vragen en kunnen hogere kosten voor energie en lonen naar verwachting komend jaar aan klanten worden doorberekend.

‘De bezetting van de parken is nu hoger dan voor corona’, zegt Giethoorn. In Nederland kozen veel mensen in de coronacrisis voor een vakantie in eigen land, veilig in een eigen huisje. ‘We kregen veel gasten die nog niet in onze database zaten’, zegt Giethoorn. ‘Daarvan heeft een derde opnieuw geboekt. En ook onze buitenlandse gasten komen weer.’ Voor corona kwam bijna de helft van de parkbezoekers uit België en Duitsland.

Center Parcs vernieuwt niet alleen de bungalows, maar ook het activiteitenaanbod, de uitstraling van de parken en zelfs het bedrijfslogo. Deze week introduceert het bedrijf een logo dat bestaat uit de letters CP, waarin een boom is verwerkt. Dit logo is beter geschikt om op alle online kanalen te gebruiken. Daarnaast gaat een reclamecampagne van start waarin een nieuwe merkbelofte wordt benadrukt.

Voorheen draaide het bij Center Parcs om samen te zijn met de familie, om contact maken met elkaar. Daar komt contact maken met de natuur en de regio bij. ‘Het zwembad was altijd de kern’, zegt Andres Neira de Back, marketingdirecteur Center Parcs Europa. ‘We willen dat nu meer in balans brengen door genieten van de natuur toe te voegen. We gaan alles met natuur veel meer benadrukken.’

De vakantieparken willen hun bezoekers aanmoedigen om de omgeving te verkennen. Daarom investeren ze in apps met activiteiten in de regio, in wandelroutes of samenwerkingen met lokale ondernemers. Ook op de parken worden meer natuuractiviteiten ontwikkeld. Zo kunnen bezoekers van park Port Zélande op pad met een imker en is op het Noord-Limburgse park Het Meerdal een zogeheten ‘beleefboerderij’ geopend.

Met dit soort nieuwe activiteiten moeten de parken aantrekkelijker worden voor nieuwe doelgroepen. Center Parcs trok met zijn zwemparadijzen altijd veel gezinnen met jonge kinderen. Daar moeten andere soorten bezoekers bijkomen. ‘Wij willen er zijn voor iedereen, voor elke doelgroep’, zegt Giethoorn. ‘Ook voor vriendengroepen en koppels zonder kinderen.’

