Chinese toeristen keren terug, maar nog niet massaal

Nu Chinezen na drie jaar beperkingen vanwege corona vanaf januari makkelijker op reis kunnen, zullen ze ook weer Nederland bezoeken. In 2023 verwacht toerismebureau NBTC 130% meer reizigers uit China.

Daarmee zou het aantal Chinese bezoekers aan Nederland naar 190.000 stijgen. Dat zijn er nog wel beduidend minder dan de 380.000 Chinese toeristen die voor de coronapandemie naar Nederlandse toeristische trekpleisters kwamen.

Een ‘volledig herstel gaat even duren’, verwacht een woordvoerder van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). ‘Chinezen moeten eerst een nieuw paspoort en een Schengen-visum aanvragen. We verwachten dat Chinezen eerst een financieel buffertje willen aanleggen voordat ze een dure reis naar Europa boeken. Ze zullen waarschijnlijk eerst naar landen wat dichter bij huis gaan.’

Tot aan het uitbreken van de coronapandemie nam het aantal Chinese bezoekers aan Nederland hard toe. Voordat het covidvirus het internationale vliegverkeer lamlegde was de verwachting van het toerismebureau dat het aantal Chinese bezoekers aan Nederland zou verdubbelen naar 665.000 in 2030.

De Chinese overheid heeft deze maand het strenge zerocovidbeleid losgelaten. Vanaf 8 januari mogen Chinezen weer naar het buitenland reizen. Omgekeerd mogen buitenlanders China weer in zonder een aantal dagen in quarantaine te hoeven.

Amsterdam en Giethoorn zijn traditioneel de belangrijkste bestemmingen voor bezoekers uit China, net als trekpleisters als de Zaanse Schans en de Keukenhof. Maar ook winkeliers zien Chinese reizigers graag komen. Ze staan bekend als big spenders bij diamantairs en andere winkels met luxe goederen. In 2019 gaven ze €155 mln in Nederland uit.

Benno Leeser, directeur van Gassan Diamonds, is positief verrast dat Chinese toeristen weer gemakkelijker kunnen reizen. Afgelopen jaren waren zwaar voor het luxebedrijf, dat voor het grootste deel dreef op het bezoek van Chinese klanten. In het eerste jaar van de coronacrisis kelderde het aantal bezoekers van 400.000 naar 20.000.

‘We zaten toen met ijszakken op mijn kantoor’, zegt Leeser. Het bedrijf moest een grote stap terug doen en komt ook nu nog niet boven de 75.000 bezoekers. Gassan Diamonds heeft zich sindsdien gericht op nieuwe klantengroepen met de verkoop van tweedehands luxe horloges en het nieuwe juwelenmerk Trophy by Gassan.

‘Het is nu afwachten hoe snel er weer Chinese toeristen zullen komen’, zegt Leeser. ‘We hebben wel het probleem dat de vliegtickets veel duurder zijn geworden en dat luchtvaartmaatschappijen maar een beperkte capaciteit hebben. Dan kiezen ze vaak eerder voor zakelijke reizigers dan voor toeristen.’

Toeristen uit het Aziatische land zijn ook voor bedrijven in Giethoorn ‘heel belangrijk’, zegt Ronald de Boer van het online promotiepunt Giethoorn.com. ‘De Chinezen komen ook in het voor- en naseizoen, ook doordeweeks en ook als de zon niet schijnt. Als die stroom weer op gang komt dan kunnen toeristische bedrijven hier hun seizoen verlengen.’

‘Als de Chinese toeristen weer komen, dan zullen we zorgen dat de boten en het personeel er klaar voor zijn’, zegt De Boer. Volgens hem was het zeker doordeweeks afgelopen twee jaar rustiger in het Overijsselse plaatsje, maar zijn er geen lokale toeristische bedrijven omgevallen. Dat komt omdat drommen Chinese toeristen die zich rond laten varen, hier een relatief recent verschijnsel zijn.

Bron: FD