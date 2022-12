Top 10 vakantiebestemmingen waar Nederlanders kerst vieren in 2022

Tijdens de kerstvakantie reizen Nederlanders dit jaar af naar Londen, Bangkok en Malaga. Vooral Spanje blijkt onverminderd populair, ruim tweederde van de top 10 van kerstbestemmingen bestaat uit Spaanse luchthavens. Ook opvallend is dat alle Scandinavische landen in de top 20 voorkomen. Dit blijkt uit gegevens van online reisagent CheapTickets.nl waar maandelijks miljoenen mensen een vliegticket zoeken en boeken.

Top 10 meest geboekte bestemmingen voor de kerstvakantie 2022:

Londen Bangkok Malaga Alicante Barcelona New York Dublin Valencia Copenhagen Lissabon

De zon én de kou

Nederlanders kiezen niet overwegend voor de zon óf voor de sneeuw. Spanje blijkt onverminderd populair. Naast Malaga, Alicante en Barcelona in de top 10 van bestemmingen, staan iets verderop in de lijst ook Valencia en Madrid. 36% van alle vliegtickets in de top 10 zijn voor Spaanse bestemmingen. Maar ook Scandinavië blijkt enorm in trek. In de top 20 staan alle Scandinavische landen als kerstvakantiebestemming. De steden Oslo, Kopenhagen en Stockholm worden veel geboekt, maar ook vliegtickets naar Finland zijn in trek.

Populaire kerststeden

Londen scoort nog altijd hoog tijdens de decembermaand en is ongekend populair bij de Nederlanders. Na vorig jaar te zijn gedaald naar plaats 4, is Londen nu weer terug als koploper. Maar liefst 25% van alle tickets uit de top 10 zijn boekingen naar Londen. Als kerstbestemmingen zien we ook Dublin, Wenen en New York weer terug. Laatstgenoemde heeft ook te maken met de ‘heropening’ van de wereld en het vervallen van bijna alle reisrestricties.

Wintersportgebieden terug op de kaart

Waar het vorig jaar door reisrestricties lastig was om af te reizen naar wintersportgebieden, zijn dit jaar wintersportsteden als Genève en Innsbruck weer in trek. Beide steden zijn populair in de kerstvakantie.

De wereld is weer open, ook voor verre reizen

De wereld is weer open en dat ziet CheapTickets.nl terug in de boekingen. Op nog maar een beperkt aantal bestemmingen zijn er nog coronarestricties. In 2021 stonden Cancun en Dubai in de top 10 omdat hier naartoe gereisd mocht worden, maar voor de kerstvakantie in 2022 heeft Mexico terrein verloren. Landen als Australië en Zuid-Afrika staan weer in de top 20 van geboekte landen. December en januari zijn altijd al goede maanden voor deze twee bestemmingen. Ook Bangkok is weer terug van weggeweest en domineert met maar liefst 12,5% van alle geboekte tickets buiten Europa.

Top 5 bestemmingen buiten Europa:

Bangkok New York Bali Dubai Willemstad