Fijne feestdagen!

Glühwein bij de vuurkorf, aanschuiven voor een diner bij het houtvuur of een kom huisgemaakte soep nuttigen op een ijzige wintermiddag: juist de winter leent zich voor gerieflijke uitjes en minivakanties.

De Heimeli Hütte, in het Zwitserse Säpun (Graubunden), is dé plek om in te sneeuwen. Alleen bereikbaar met de sneeuwscooter of te voet (1,5 uur). Dichter bij huis kun je midden in de Veluwse bossen met z’n tweetjes logeren in Maja’s Hideaway. In de Schotse Hooglanden bouwde ginstoker Walter Micklethwait een houten ‘bothy’ in het bos. Je kunt er slapen, koken op een houtkachel, in de sauna en daarna koud douchen.

Aan de Ringdijk in Amsterdam-Oost staat historische boerderij De Vergulden Eenhoorn, verstopt tussen het groen. Nu het wat frisjes wordt op het erf, brandt binnen de houtkachel en staat er hachee met rode kool en frietjes op het menu. In het Belgisch-Limburgse Kanne, net over de grens bij Maastricht, is De Smokkelmolen bekend om zijn gezellige wijnbar met houtkachel. Op het strand van Noordwijk kun je loungen op dikke stapels kussens bij de Winter Lodge. Er branden meerdere vuren en er is soep, pizza en warme chocolademelk met rum.

Het is weer snert-maand en steeds meer cafés hebben weer een huisgemaakte erwtensoep met roggebrood en spek op de kaart staan. Het is bekend dat je de lekkerste snert thuis maakt, maar buiten de deur is er ook veel goeds. In Amsterdam serveren ze ’m vol liefde bij Broodje Mokum (alhoewel die volgens kenners moet concurreren met die van Koffiehuis De Hoek). In Rotterdam horen we uitstekende verhalen over de snert van Dudok en rijdt ook deze winter de Snerttram weer op zaterdag- en zondagmiddag (rondrit door Rotterdam met gids en een kom snert!). In Drenthe strijkt Café Bussemaker, in Exloo, met de eer voor de beste snert en in de buurt van Utrecht aten wij vorige winter geweldige erwtensoep bij De Veldkeuken, op Landgoed Amelisweerd. Echt hartverwarmend wordt zo’n kop soep natuurlijk met een glaasje jenever erbij van de Amsterdamse distilleerderij De Ooievaar. Daarvoor is Proeflokaal A. van Wees de aangewezen plek.

